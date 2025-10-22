Detectan un caso de gripe aviar en una gaviota en Lasarte-Oria
El Ayuntamiento insta a «no tocar ni alimentar aves muertas o enfermas» y a «avisar al 112» en caso de ver a un ejemplar en ese estado
Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha confirmado la presencia de varios focos de Gripe Aviar de Alta Patogenicidad ( ... H5N1) en algunos puntos de Euskadi. Uno de los casos se ha registrado en Lasarte-Oria, concretamente en una gaviota patiamarilla detectada dentro del seguimiento que las autoridades realizan de forma rutinaria en el territorio histórico.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha instado a «no tocar ni alimentar aves muertas o enfermas» y a «avisar al 112» en caso de detectar algún ejemplar en esa situación.
«Aunque la cepa no ha demostrado capacidad de transmisión entre personas, el Gobierno Vasco mantiene la vigilancia activa y recuerda que las aves silvestres actúan como reservorio natural del virus, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto directo con aves muertas o enfermas, sus excrementos o secreciones», indica el consistorio lasartearra. Las mismas fuentes han apelado a la «colaboración ciudadana» y han recordado «la importancia de no alimentar a los animales silvestres, ya sean aves como palomas, gaviotas o gorriones, o mamíferos como gatos».
