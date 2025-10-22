Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detectan un caso de gripe aviar en una gaviota en Lasarte-Oria

El Ayuntamiento insta a «no tocar ni alimentar aves muertas o enfermas» y a «avisar al 112» en caso de ver a un ejemplar en ese estado

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha confirmado la presencia de varios focos de Gripe Aviar de Alta Patogenicidad ( ... H5N1) en algunos puntos de Euskadi. Uno de los casos se ha registrado en Lasarte-Oria, concretamente en una gaviota patiamarilla detectada dentro del seguimiento que las autoridades realizan de forma rutinaria en el territorio histórico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  6. 6

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  7. 7 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detectan un caso de gripe aviar en una gaviota en Lasarte-Oria

Detectan un caso de gripe aviar en una gaviota en Lasarte-Oria