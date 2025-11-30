«Después de mucho esfuerzo, logramos aprender euskera»

Claudia Turiel Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:52 Comenta Compartir

Alrededor de 8.000 alumnos llegaron a las aulas del sistema educativo vasco con el curso ya empezado durante el año lectivo 2024/2025 y son más de 20.000 alumnos los acogidos desde el curso de 2020-2021, en su maporía, extranjeros. Los hermanos Sebastián y José Antonio Navarro llegaron a Gipuzkoa desde Venezuela hace cuatro años con mucha incertidumbre y, sobre todo, «mucho miedo. Además de ser el nuevo en un colegio y una ciudad donde no conoces a nadie», les aterraba el hecho de no saber ni una palabra de euskera. Tan solo un mes después de su incorporación al instituto Eibar BHI en diciembre de 2021, comenzaron a respirar algo más aliviados al saber que el centro contaba con un programa para «ayudarnos con nuestro proceso de adaptación y aprender el idioma».

Y es que atender la diversidad cultural en las aulas y garantizar la inclusión y adaptación del alumnado extranjero que se incorpora con el curso ya iniciado es la asigntura 'estrella' del Deparamento vasco de Educación, que desde el curso 2020-21 puso en marcha el programa EUSLE en cuatro centros educativos públicos de Euskadi -uno de ellos, Eibar BHI- ayudando a 60 alumnos, para hacer de su incorporación una más sencilla y amable. A día de hoy, el programa está en 136 centros vascos y apoya a cerca de 2.000 alumnos. Para Sebastián, de 18 años, y José Antonio, de 14, el euskera es mucho más que una asignatura del colegio. Cuando llegaron a Gipuzkoa y se instalaron en Eibar, poder hablar con sus compañeros de clase o por la calle «era algo esencial para sentirnos cómodos», por eso no dudaron ni un momento que «aunque fuera difícil, queríamos y necesitábamos aprender el idioma», aseguran los dos hermanos. Estas ganas se han traducido en años de esfuerzo, constancia y dedicación, tanto dentro del aula como fuera de ella.

Sebastián y José Antonio han contado con un apoyo adicional en el transcurso de las clases, pues «si no entendemos las explicaciones del profesor, por ejemplo, levantamos la mano» para que el docente de EUSLE les traduzca y así evitar que pierdan el ritmo de la sesión. Además de eso, «vamos a clases adicionales con otros alumnos del programa, con una especie de profesor particular», explica José Antonio. «Las clases suelen durar entre una o dos horas, cada día», apunta el pequeño de los hermanos, el único que sigue inscrito al programa. «Yo terminé en 4º de la ESO», recuerda Sebastián, que ahora cursa 2º de Bachillerato y está barajando qué hacer una vez termine el instutito. «Me gustaría hacer Ingeniería Civil o Arquitectura, si me da la nota claro». Es más, hubo un punto en el que «me planteé hacer la carrera en euskera. Pero prefiero estudiar en mi lengua materna y seguir practicando el euskera en casa, con mi hermano, y en la calle», se sincera.

«Es un orgullo»

Los dos estudiantes concuerdan en que la ayuda recibida de EUSLE es «un apoyo esencial para la gente que llega sin saber euskera para poder adaptarnos. Entre nosotros, en casa, lo hablamos para no perder la práctica y reforzar el nivel. Y cuando salimos a la calle, o hacemos alguna compra, siempre hablamos en euskera y la gente también nos ayuda mucho, por mucho que cometamos fallos. Después de mucho esfuerzo, podemos decir que lo logramos», celebran los hermanos.

El director de su centro escolar, Iñigo Magunazelaia, celebra que «los resultados son satisfactorios, tenemos alumnos y alumnas que van a terminar el bachillerato y quieren continuar sus estudios en euskara. No podemos olvidar que les pedimos que comprendan y sean capaces de comunicarse en euskara en pocos años, para mí es un orgullo que chavales y chavalas que han tenido que marcharse del lugar donde nacieron por diferentes circunstancias, hayan sido capaces de llegar a donde han llegado con la ayuda del programa».

