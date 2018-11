«Mi despacho de abogado ha sido muchas veces más un confesionario» Bittor Garamendi, en la sede de los franciscanos en Atotxa. / Sara Santos Bittor Garamendi, abogado y fraile franciscano Ha sido el primer letrado al que el Colegio de Abogados de Gipuzkoa concede el Premio Domingo Arizmendi por su «compromiso ético» JAVIER PEÑALBA Domingo, 4 noviembre 2018, 23:06

Bittor Garamendi Alegria (Lekeitio 1938) ha sabido conjugar dos vocaciones: la de fraile franciscano y la de abogado especializado en Derecho de Familia. Tras 46 años como letrado, el Colegio de Abogados de Gipuzkoa reconoce su trayectoria y le premia por su «modelo de compromiso ético y su comportamiento afable, sencillo y honrado», además de por representar los valores de «solvencia ética y deontológica del Derecho». Garamendi es coadjutor en la parroquia de los Padres Franciscanos en Duque de Mandas de Donostia.

- ¿Prefiere que le llame padre o letrado?

- No, no. Llámame Bittor.

- Primer abogado de Gipuzkoa que recibe el Premio Domingo Arizmendi por su compromiso ético. ¿Qué supone para usted?

- Es una gran satisfacción porque precisamente los abogados no tenemos una buena fama en la ética y que me lo hayan concedido precisamente por ello es un orgullo.

- No es frecuente ver a un religioso con la toga.

- Empecé a estudiar en Roma Derecho Canónico y cuando estaba punto de terminar, me dijeron que debía volver a Arantzazu para seguir de profesor en el seminario, aunque me insinuaron si quería hacer Derecho Civil. Me pareció bien porque podría compaginar ambos. Fui a Pamplona, porque no había facultad en Donostia. Y cuando obtuve las dos titulaciones pensé que lo adecuado era ejercer y no tener los diplomas colgados en una pared

- Usted se decidió por el Derecho matrimonial.

- Así es. Había estado un año en el Estudio del Tribunal Eclesiástico de la Rota y dada mi condición de fraile, dirigí mi trayectoria profesional por el Derecho de Familia.

-¿ Y cómo se ha sentido más cómodo, con la toga o con la sotana?

- Más tranquilo con el hábito. No obstante, he de reconocer que la doble condición de fraile y abogado era paradójica. Que un sacerdote aborde situaciones de separaciones y divorcios no es precisamente frecuente. Es la contradicción de mi vida. Pero la acepté. Además, creo que fue positivo porque la gente que acudía a mi sabiendo que era sacerdote, igual confiaba más. Por eso suelo decir que mi despacho fue muchas más veces un confesionario.

«Que un sacerdote aborde separaciones y divorcios no es frecuente. Es la contradicción de mi vida»

- ¿Había que decir la verdad?

- Con la verdad se va siempre a todos los lados. Si el cliente no te dice la verdad, cuando le vas a defender, la otra parte puede conocer determinados hechos y puede sacar a relucir las posibles contradicciones.

-¿Alguna vez se ha impuesto el hábito a la toga?

- En la parte ética sí. Alguna vez he tenido que decir a algún compañero de carrera que no le iba a llevar un asunto porque no veía las cosas con claridad. Por eso, siempre he insistido a todos los que han acudido a mí que fueran sinceros y honestos. Y gracias a ello, creo que la gente ha confiado en mí.

- ¿A veces habrá tenido conflictos entre sus creencias y la profesión?.

- Claro. El abogado no deber ser el mecanógrafo de los caprichos del cliente. De ahí que a algunos no les haya podido representar y haya tenido que dejar su defensa al considerar que no era ético lo que me estaban haciendo. Querían que actuara de una determinada manera y no lo podía hacer. De cualquier forma, he de decir que siempre me he quedado tranquilo con mi forma de actuar.

- Algunos compañeros suyos comentan a modo de broma que usted celebraba bodas por la mañana y por la tarde tenía que asesorar a personas en su divorcio.

- Así es, pero les respondía que a 'quien caso no descaso'. ¡Hombre!, me ha tocado llevar algún divorcio-separación a personas que he casado, pero siempre de mutuo acuerdo, nunca uno frente a otro.

- ¿Esta circunstancia generaba algún conflicto en su comunidad franciscana?

- Me han respetado totalmente. En ese sentido han confiando en mí. Curiosamente, los que más me han criticado han podido ser sacerdotes, pero no frailes, o incluso seglares.

«Tengo amigos que han contraído matrimonio civil siendo del mismo sexo, pero igual otro término...»

- ¿Se planteó colgar el hábito?

- No. Algunos compañeros me decían que ya que tenía el título de abogado, 'ahora te sales y tienes el futuro hecho'. Pero qué va: yo había decidido que lo primero era mi vida de fraile franciscano y sacerdote, y luego estaba lo otro.

- Lurdes Maiztegi, decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, destacó su rigor deontológico. ¿Qué es el rigor deontológico?

- La deontología es el trato que tienes con el cliente al que hay que informar de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Todos quieren conocer lo primero pero no tanto lo segundo. Han llegado a proponerme llevar el asunto por un camino y me he negado. He procurado ser consecuente con mis convicciones deontológicas o incluso religiosas. Como sacerdote y abogado siempre he mantenido el mismo criterio. Una vez, una cliente me dijo: 'usted me habla ahora como abogado, pero ¿cuál es su opinión como sacerdote o fraile? Le respondí que pensaba lo mismo.

- ¿Ha tenido que representar a algún religioso?

- Alguna vez, pero por cuestiones menores, por alguna multa que le impusieron por llevar las luces del coche mal, cosas de esas. Soy también el asesor de los frailes del norte de España y muchos de los asuntos civiles, ya sea ante Hacienda, el Ayuntamiento u otros los llevo yo. Nunca he tenido que defender en el juzgado a ningún fraile. En cuanto surgía algún caso, como por ejemplo en cuestiones de herencias, le pasaba el caso a un compañero de confianza.

- Dicen de usted que siempre actuaba de buena fe. ¿En una profesión como la abogacía es posible?

- Hay que procurar. En las separaciones siempre he intentado que fueran de mutuo acuerdo y cuando en algún caso, durante el proceso, surgían diferencias entre ellos, me negaba a representar solo a uno. Les decía que si les había llevado a los dos de mutuo acuerdo, no le iba a llevar ahora solo a uno. No me parecía ético. Podía conocer los secretos de ambos y no los iba a sacar a relucir.

- Dicen que el sacerdocio es una vocación. ¿La abogacía también?

- Claro que sí. En mi trayectoria como fraile y como abogado he estado al lado de los necesitados. Nunca he dejado de atender a una persona porque no tuviera recursos. He intervenido muchas veces sin cobrar nada. Si a mi despacho viene una persona y me dice que carece de medios, yo le represento. He llevado muchas nulidades y nunca he tenido a un ricachón. Acudía gente sencilla. Me pongo furioso cuando leo que solo los ricos y los artistas logran la nulidad.

- ¿Que las cualidades ha tener un letrado?

- Saber escuchar. Un alto porcentaje del éxito en la gestión es por escuchar al cliente. Hay que saber 'perder' el tiempo con quien se sienta frente a tu mesa. La gente quiere desahogarse y en mi caso, creo que por mi doble condición de abogado y fraile, ha confiado más.

- ¿Y la jurisdicción penal no le ha atraído?

- En los primeros años de ejercicio me correspondieron tres o cuatro casos penales: un robo, uno de abusos... Ese mundo no me gustó. En una ocasión defendí al autor de un robo en un coche y acepté la pena que solicitaba el fiscal. Luego me preguntaron por qué lo había hecho. Expliqué que como era reincidente, la condena podía haber sido superior que la que proponía el fiscal. Me dijeron que dijera que no lo había cometido. Cómo iba a decir yo eso si me había confesado que lo había hecho.

- ¿Es cierto que cuando a finales de 1971 fue a colegiarse no se lo permitieron?

- Sí. El entonces secretario del colegio vio que era sacerdote franciscano y me dijo: «Usted está muerto civilmente», que con los votos de castidad, obediencia y pobreza quedada fuera. Y pregunté qué necesitaba entonces para colegiarme. Me respondió que presentara el permiso de mi superior. Acudí a él y yo mismo tuve que redactar el certificado. Se lo llevé. Entones me pidió la autorización del obispo. También le llevé el documento en el que además ponía: «Accedemos gustosamente». Al ver aquello, me dijo que no podía colegiarme. El caso llegó a la Junta de Gobierno. El decano era Kintxo Elosegui, quien preguntó al secretario:

- ¿Es licenciado en Derecho?

- Sí, respondió

- ¿Ha pagado la cuota?

- Sí.

- Entonces, adelante.

El secretario todavía me preguntó para qué me servía colegiarme y qué pensaría San Francisco. Le dije que había bastantes santos franciscanos que habían sido juristas, abogados y jueces... y que mi deseo era ejercer. Ahí he estado 46 años.

- Tras estas cuatro décadas y media, ¿cómo ve la profesión.

- El concepto de familia ha cambiado y en este sentido el Derecho ha evolucionado. También lo ha hecho la Iglesia. Recuerdo que unos abogados trabajamos porque se aceptasen las situaciones de pareja hecho. A mí me parece bien que se reconozca el matrimonio civil. Que después, haya a quienes les interese el sacramento eclesiástico, muy bien, pero ya tienen un principio para que la sociedad les reconozca como pareja.

-¿Y qué me dice de los matrimonios entre personas del mismo sexo?

- Tengo amigos y conocidos que han contraído matrimonio civil siendo ambos del mismo sexo. Mi respeto a ellos. Lo que creo que distorsiona es la palabra matrimonio. El concepto matrimonio para mí tiene una significación concreta en el ámbito del Derecho. Igual, otro término... Pero no me cabe la menor duda de que les asisten todos los derechos.