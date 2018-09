Por los derechos de los mayores Recorrerán diferentes localidades desde este martes y hasta el 5 de octubre para defender sus derechos. / LOBO ALTUNA Los jubilados guipuzcoanos recorrerán varios municipios para reivindicar su papel social JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 22 septiembre 2018, 19:31

Llevan toda la vida trabajando y ahora, cuando podrían estar tranquilamente disfrutando de su jubilación, aún tienen fuerzas y coraje para seguir peleando. La asociación Agijupens (Asociación Guipuzcoana de Jubilados y Pensionistas) recorrerá diferentes localidades desde este martes y hasta el 5 de octubre para defender sus derechos y reivindicar su papel activo en la sociedad. A lo largo de esas dos semanas se organizarán recorridos comarcales. Comenzarán en Donostia, donde caminarán desde Alderdi Eder hasta la plaza Gipuzkoa. «Queremos fomentar mediante esta gira el envejecimiento activo. Pensamos que el empoderamiento de las personas mayores cada vez tiene que ir a más y adquirir un papel participativo, relevante y representativo en los procesos públicos y en la vida política del municipio. Entre nuestros objetivos está que se conozcan nuestros derechos. Es importante que nuestros jubilados tengamos una presencia activa en la vida social», señaló ayer el presidente de la asociación, José Agustín Arrieta, en la presentación de esta iniciativa.

Otro de los objetivos que quieren lograr a través de esta marcha es mejorar la comunicación y modernizar la organización. «La gente tiene prejuicios con nosotros, se creen que solo hacemos excursiones y juegos pero vamos mucho más allá. Queremos lograr darle una dimensión más moderna y que la asociación no sea únicamente un punto de reunión», explicó Arrieta.

La gira Lugar Los recorridos comenzarán en Donostia, desde Alderdi Eder y acabarán en la Plaza Gipuzkoa. Fecha Empezarán este martes y recorrerán diferentes municipios hasta el 5 de octubre.

Objetivos Empoderamiento Quieren adquirir un papel participativo, relevante y representativo en los procesos públicos. Modernizarse Que la asociación no sea solo un punto de reunión.

Será una experiencia nueva para todos los socios. «Son ya cuarenta largos años y queremos hacernos más visibles en Gipuzkoa. Llevamos seis meses preparando esta marcha, que nos servirá por un lado para hacer algo de deporte y además esperamos poner solución a todos estos asuntos pendientes», apuntó José Manuel Etxeberría, uno de los asociados.

Entonces más amables

No se olvidan de incidir en el aspecto político. Reivindican «la necesidad» de crear una concejalía para la tercera edad. «A lo largo de la historia van surgiendo necesidades. Hace diez años no había una concejalía de la mujer o de la juventud, y es hora de que también se creen de mayores a nivel local, foral y autonómico y que se fomente el envejecimiento activo». También harán llegar sus demandas a los representantes institucionales, entre ellos a los alcaldes de los municipios que visitarán, al diputado general y al subdelegado del Gobierno. Las peticiones no solo se refieren a las pensiones. También abarcan temas de política social en defensa de las personas mayores.

Piden que los Ayuntamientos se sumen al proyecto de 'Euskadi-Lagunkoia'. «Que los pueblos se comprometan en avanzar progresivamente para que el entorno sea cada día más fácil, amable y sostenible que hagan posible la inclusión de todas las personas»

Tampoco se olvidaron ayer de defender sus pensiones. Creen que es clave garantizar un sistema público de pensiones «dignas» en el que las personas mayores no pierdan el poder adquisitivo. «Es importante la subida de las pensiones ligando al IPC y que esto se blinde y no quede al albur de los pactos entre partidos políticos o gobiernos de turno. A su vez, exigimos la derogación del factor de sostenibilidad. Nos preocupa la vulnerabilidad económica y social de las mujeres durante la vejez, que trasladan la brecha salarial de la vida laboral a la cuantía de la pensión de jubilación y, en especial, el sistema de cobertura de las pensiones de viudedad», explicaron.

No obstante, denunciaron la aplicación del Impuesto al rendimiento del Trabajo Personal IRTP a las pensiones. «Estas proceden de la Ley de Cotizaciones para la Jubilación durante nuestra vida laboral y en estas ya se aplicó dicha retención, por lo que entendemos no se debe aplicar en nuestras pensiones, puesto que abonamos dicho impuesto por partida doble, lo que no es correcto, exigimos su devolución inmediata y anulación de dicho impuesto», exigieron ayer desde Agijupens.

Actualmente la asociación cuenta con alrededor de 37.000 asociados de más de 70 entidades, con una tendencia al alza. Su objetivo es promover una sociedad en la que los mayores sean capaces de desempeñar un papel activo y que disfruten de una serie de derechos que estiman merecidos.