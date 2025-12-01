El deporte, ya sea profesional o amateur, es «fuente de bienestar», pero cuando se cruzan líneas rojas puede convertirse en un factor de riesgo para ... desarrollar trastornos de conducta alimentaria, según expone Yolanda Iglesias, psicóloga especialista en TCA y coordinadora técnica de la asociación Acabe Gipuzkoa. Esta experta ofreció una charla en Donostia para abordar cómo influyen la presión estética, el rendimiento y las dinámicas de la práctica deportiva en el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria y en la autoestima.

– ¿En qué medida el deporte puede ser un factor de riesgo para desencadenar un trastorno de conducta alimentaria?

– Antes de nada, decir que el deporte es una fuente de bienestar, de salud y de crecimiento personal, pero en algunos contextos puede llegar a convertirse en un factor de riesgo, por ejemplo, cuando la presión por el rendimiento o por la imagen corporal se lleva al extremo. Y en el deporte amateur el riesgo es mayor por no tener ese acompañamiento profesional. Todo deportista tiene que tener un nivel de autoexigencia, pero cuando la autoestima personal está relacionada casi exclusivamente con el rendimiento deportivo, ahí estamos traspasando barreras.

«Las palabras de un entrenador pesan y el control y la crítica aumentan el riesgo de perfeccionismo»

– ¿Cómo desarrolla un deportista un trastorno alimentario?

– Se sabe que antes suelen aparecer unos pasos previos, es decir, hay una relación con la comida rígida, tensa, ansiosa. Cuando esa conducta va aumentando y ya se ritualiza, también aparecen los sentimientos de culpa después de comer, empiezan a contar las calorías, a saltarse las comidas como una manera de compensar, siguen entrenando lesionados, están obsesionados con el peso y la báscula, tienen un control rígido del rendimiento, están todo el rato controlándose el pulso, el tiempo, las calorías...

– ¿El deporte implica exigencia?

– La cultura del deporte es exigente, es autodisciplina, y eso no es malo. Pero cuando el descanso, bien sean deportistas amateurs o profesionales, se vive como un obstáculo, ya hablamos de riesgo, no hablamos de disciplina. Por eso es muy importante la labor de los entrenadores, de la familia, y qué tipo de lenguaje se está utilizando.

– ¿En la asociación han notado cambios en la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria asociados al deporte obsesivo?

– Sí, vemos en muchas pacientes, de entre 13 y 20 años, con trastornos alimentarios diagnosticados, la utilización del deporte compulsivo para compensar lo que han comido. También hemos tenido muchos deportistas, entre 30 y 40 años y amateurs fundamentalmente, que hacen ciclismo, atletismo o remo y que se meten dos o tres horas al día además de trabajar y que priorizan el deporte por encima de todo, incluso de su vida familiar y al no tener el apoyo de un equipo de profesionales, las consecuencias son mayores.

«Cada vez vemos a más pacientes que utilizan el deporte compulsivo para compensar lo que han comido»

– Detalla varios deportes en concreto. ¿No afecta a todas las disciplinas por igual?

– Lo curioso es que no. Los deportes como la gimnasia, el patinaje, la danza, aquellos donde se hace un alto énfasis en la figura del cuerpo, las estadísticas incluso suben a un 42% de riesgo de tener problemas con la alimentación. ¿Por qué? Porque se exige una imagen corporal ideal, además del rendimiento. Luego hay deportes de resistencia, en aquellos como el atletismo, el ciclismo o la natación, en los que hay riesgo por presión del rendimiento y el peso, y aquí estamos hablando del 19% de riesgo. En deportes de categorías de peso como boxeo, artes marciales o remo, vemos un montón de casos en donde el peso corporal define las competencias, ahí estamos en torno a un 26%. Y en general, en el mundo del deporte, existe el doble de riesgo de sufrir trastornos alimentarios que la población general, según un estudio realizado a más de 70.000 profesionales a nivel mundial.

– ¿Cómo influye la presión estética que difunden las redes sociales? ¿Existe presión social por tener un cuerpo fitness?

– Lo que estamos viendo es que nos encontramos en una cultura en la que hay más presión estética, uno tiene que ser perfecto, y eso lo estamos observando en gente joven sobre todo. Cuando el deporte se inicia cuando todavía no te has desarrollado físicamente, ahí te encuentras, por un lado, la exigencia del deporte, más la exposición física. Y todo esto está pasando de manera bastante invisible y no se suele hablar de ello.

– ¿Qué pueden hacer desde los clubes o escuelas deportivas?

– Hay que saber ver y escuchar, evitar comentarios comparativos o centrados en lo físico, promover el descanso, formarse también en salud mental, favorecer el rendimiento sostenible en un entorno seguro... Las palabras de un entrenador son importantes, pesan, y el control y la crítica aumentan el riesgo de perfeccionismo, pero en cambio un acompañamiento y una validación refuerzan la salud mental. También es importante promover espacios donde los jóvenes puedan hablar sin miedo sobre lo que sienten y, en este sentido, el entrenador puede ser un gran referente. Su rol es preventivo, educativo y también protector y puede identificar antes que nadie si hay cambios en el comportamiento alimentario, emocional o social. Es importante que fomente una cultura segura y saludable. Esto implica cuestionarse prácticas tradicionalmente dañinas, como es el pesaje grupal, aunque es cierto que cada vez más equipos van dejando estas prácticas.

– ¿Y qué hay de las familias?

– Claro, también son fundamentales y hay que tener cuidado si se da mucha importancia al aspecto físico, si se refuerza mucho el control o se valida más el resultado que el esfuerzo en sí.