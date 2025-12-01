Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yolanda Iglesias, minutos antes de la charla que ofreció en Donostia. JOSE MARI LÓPEZ

Yolanda Iglesias

«Un deportista tiene el doble de riesgo de sufrir trastornos alimentarios»

Psicóloga especialista en TCA ·

«Cuando la autoestima está relacionada exclusivamente con el rendimiento deportivo estamos traspasando barreras», afirmaYolanda Iglesias Psicóloga especialista en TCA

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El deporte, ya sea profesional o amateur, es «fuente de bienestar», pero cuando se cruzan líneas rojas puede convertirse en un factor de riesgo para ... desarrollar trastornos de conducta alimentaria, según expone Yolanda Iglesias, psicóloga especialista en TCA y coordinadora técnica de la asociación Acabe Gipuzkoa. Esta experta ofreció una charla en Donostia para abordar cómo influyen la presión estética, el rendimiento y las dinámicas de la práctica deportiva en el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria y en la autoestima.

Te puede interesar

