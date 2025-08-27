Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La madre y sus cuatro hijos durmieron en la estación de autobuses de Donostia. Sara Santos

Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia

El Ayuntamiento dice que no se daban los requisitos para intervenir y la Red de Acogida Ciudadana asegura que la familia «pasó tanto miedo» por la noche que ha dejado Donostia

O. O. G.

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:09

La Red de Acogida Ciudadana de Donostia denunció este miércoles que una mujer argelina y sus cuatro hijos menores de edad durmieron la noche del ... martes al miércoles en la calle, después de que desde los servicios sociales de urgencia no se les ofrecieran ningún recurso habitacional. Desde el Ayuntamiento trasladaron a DV que la familia no reunía «los requisitos para ello»: tendría «recursos económicos», un marido/padre trabajando en Málaga y ningún arraigo en la ciudad.

