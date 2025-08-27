Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
El Ayuntamiento dice que no se daban los requisitos para intervenir y la Red de Acogida Ciudadana asegura que la familia «pasó tanto miedo» por la noche que ha dejado Donostia
O. O. G.
San Sebastián
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:09
La Red de Acogida Ciudadana de Donostia denunció este miércoles que una mujer argelina y sus cuatro hijos menores de edad durmieron la noche del ... martes al miércoles en la calle, después de que desde los servicios sociales de urgencia no se les ofrecieran ningún recurso habitacional. Desde el Ayuntamiento trasladaron a DV que la familia no reunía «los requisitos para ello»: tendría «recursos económicos», un marido/padre trabajando en Málaga y ningún arraigo en la ciudad.
Fuentes municipales argumentan que la mujer, con hijos de 3, 8, 10 y 14 años, dijo que había intentado alquilar una casa en Francia y, al no lograrlo, vino a Donostia porque alguien le había dicho que aquí «se ofrecen recursos de acogida». También dijo que su marido trabaja en Málaga, pero «rechazó» contactar con él, pese a no exponer «ninguna situación de malos tratos ni de conflicto» con su pareja. Y al carecer de arraigo no podían atender «a su demanda».
La plataforma ciudadana lamenta que «no es la primera vez» que se topan con un caso «como este», de «familias con niños» que se ven abocadas a pernoctar en la calle, sin que se les ofrezca un recurso «para unos días» mientras encaminan una solución. Voluntarios de la red les ofrecieron comida y mantas para dormir en la estación de bus pero «pasaron tanto miedo que se han ido de Donostia».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.