Denuncian la agresión a un trabajador de la OTA en Donostia cuando ponía una multa a un vehículo
El comité de empresa que gestiona este servicio en San Sebastián exige que «se adopten las medidas oportunas» para proteger a los empleados
DV
Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:42
El comité de empresa de Eysa, encargada de gestionar la OTA en Donostia, ha denunciado en un comunicado la agresión sufrida por un trabajador en ... el desempeño de sus funciones. La víctima en cuestión sufrió una agresión física el pasado jueves día 21 cuando ponía una multa a un vehículo en el barrio de El Antiguo.
Los representantes sindicales han expresado su «más enérgica y rotunda condena» a este tipo de actos que, según han criticado, «son absolutamente inadmisibles e incompatibles con los valores de respeto, convivencia y dignidad que deben prevalecer en nuestro entorno laboral y en la sociedad en general».
El comité de empresa, que ha mostrado «toda nuestra solidaridad y apoyo al compañero agredido», ha exigido que «se adopten las medidas oportunas para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse». «Reiteramos nuestro compromiso firme con la defensa de los derechos, la seguridad y la integridad de todas las personas trabajadoras».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.