Una máquina de la OTA en San Sebastián. José Mari López

Denuncian la agresión a un trabajador de la OTA en Donostia cuando ponía una multa a un vehículo

El comité de empresa que gestiona este servicio en San Sebastián exige que «se adopten las medidas oportunas» para proteger a los empleados

DV

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:42

El comité de empresa de Eysa, encargada de gestionar la OTA en Donostia, ha denunciado en un comunicado la agresión sufrida por un trabajador en ... el desempeño de sus funciones. La víctima en cuestión sufrió una agresión física el pasado jueves día 21 cuando ponía una multa a un vehículo en el barrio de El Antiguo.

