Los delitos bajan levemente en Gipuzkoa pese al alza del 22% de los robos en casas

La delincuencia y la inseguridad ciudadana es el cuarto problema que más preocupa a la población vasca (24,7%), por detrás de la vivienda (43, ... 9%), la sanidad (36,2%) y la subida de los precios (34,4%), según refleja el Deustobarómetro en su informe de este verano. La realidad, sin embargo, ofrece un dato para ser moderadamente optimista, dado que la delincuencia en el primer semestre de este año no ha ido a más e incluso ha descendido levemente en Euskadi. En concreto, lo ha hecho en un 0,4% con respecto a los seis primeros meses de 2024. Algo similar sucede en Gipuzkoa, donde los delitos han bajado un 0,9% pese al importante incremento que experimentan los robos con fuerza en domicilios (22,2%), según recoge el Balance de criminalidad que periódicamente publica el Ministerio del Interior con los datos de todos los cuerpos policiales. Los otros dos territorios vascos reflejan datos opuestos: mientras en Bizkaia la incidencia penal baja un 3,9%, en Álava el dato se dispara un 14,6%.

Aunque los nubarrones de la inseguridad ciudadana se han dispersado mínimamente en el territorio guipuzcoano, tres de los ocho municipios de más de 20.000 habitantes ven empeorar la tranquilidad en sus calles. Son Irun (12,1%), Eibar (11,5%) y Hernani (7,5). El panorama mejora en Tolosa (-13,8%), Errenteria (-12,9%), Zarautz (-7,8%) y Arrasate (-4,3%), mientras que en Donostia apenas varía, al pasar de 5.285 delitos en 2024 a 5.315 este año, un 0,6% más.

Agresiones sexuales

El resto de capitales vascas experimentan la misma evolución que sus respectivos territorios, ya que en Bilbao la criminalidad desciende un 4,5% (de 12.138 a 11.591 hechos delictivos) mientras que en Vitoria se eleva en un 15,6% (de 6.079 a 7.026). La vizcaína es la capital con mayor actividad criminal con 33,3 delitos por cada mil habitantes, una tasa sensiblemente superior a la guipuzcoana (28,1) y la alavesa (27,2).

En la realidad donostiarra sobresale la fuerte subida del 57,1% que experimentan las agresiones sexuales con penetración, que pasan de 14 a 22 en las 26 primeras semanas del año. Esto es, casi una por semana (0,85). En el total de Gipuzkoa, se han vuelto a registrar 50 violaciones como en 2024, lo que significan 1,9 cada siete días.

Del mismo modo, los delitos contra la libertad sexual suponen el epígrafe con mayor incremento en Donostia (19,6%), al aumentar de 56 a 67. Les siguen las sustracciones de vehículos (17,6%), que suben de 34 a 40. En números absolutos, la palma se la llevan los hurtos, que bajan un 3,4% pero se van hasta los 1.595 sucesos. También bajan los robos con violencia e intimidación (-7,1%), los robos con fuerza en domicilios (-10,9%) y los hurtos (-3,4%).

Por el contrario, en todo Gipuzkoa los robos con fuerza en viviendas aumentan un 22,2% -de 627 a 766 casos-, y los hurtos mantienen su frecuencia -de 3.871 a 3.844-, al igual que las sustracciones de vehículos -de 107 a 114-.

Se disparan los robos en Eibar

Por municipios, Eibar e Irun son los que presentan un mayor índice de delitos por cada mil habitantes, con 36,8 y 36, respectivamente. Les siguen Tolosa (32,8), que también supera a Donostia (28,1), Hernani (20,4), Errenteria (19,4), Arrasate (17) y Zarautz (16). En el caso de la ciudad armera, se ha convertido en la localidad guipuzcoana con más robos con fuerza en domicilios (154) -por encima incluso que Donostia, con 139-, que se han multiplicado un 275,6% con respecto a 2024, cuando 'solo' hubo 41.

En el caso de Irun, lo más significativo y preocupante es que ha acogido tres de los cuatro homicidios dolosos o asesinatos consumados que ha habido hasta el verano en Gipuzkoa: uno en el primer trimestre del año y los otros dos, en el segundo. El cuarto se registró a primeros de año en San Sebastián. En el resto de Euskadi, se han consumado otros cuatro asesinatos u homicidios dolosos, todos en Bizkaia.

El balance del primer semestre refleja también ese leve cambio de tendencia que se experimentó en el primer trimestre con respecto a los ciberdelitos, que continúan a la baja aunque la caída sea mínima: de 13.701 a 13.364 (-2,5%). La criminalidad convencional, sin embargo, crece mínimamente (0,3%): de 40.123 a 40.260 delitos. Entre ellos, destaca nuevamente el aumento de los robos con fuerza en domicilios (23%) y de los delitos contra la libertad sexual (9,3%), con 158 violaciones: casi una al día.