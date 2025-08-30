Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal de Eibar, tras un robo en un local de la ciudad. Morquecho

Los delitos bajan levemente en Gipuzkoa pese al alza del 22% de los robos en casas

Irun, Eibar y Hernani son los únicos municipios grandes en los que sube la criminalidad en el primer semestre del año, y sigue habiendo dos violaciones por semana en el territorio

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:13

La delincuencia y la inseguridad ciudadana es el cuarto problema que más preocupa a la población vasca (24,7%), por detrás de la vivienda (43, ... 9%), la sanidad (36,2%) y la subida de los precios (34,4%), según refleja el Deustobarómetro en su informe de este verano. La realidad, sin embargo, ofrece un dato para ser moderadamente optimista, dado que la delincuencia en el primer semestre de este año no ha ido a más e incluso ha descendido levemente en Euskadi. En concreto, lo ha hecho en un 0,4% con respecto a los seis primeros meses de 2024. Algo similar sucede en Gipuzkoa, donde los delitos han bajado un 0,9% pese al importante incremento que experimentan los robos con fuerza en domicilios (22,2%), según recoge el Balance de criminalidad que periódicamente publica el Ministerio del Interior con los datos de todos los cuerpos policiales. Los otros dos territorios vascos reflejan datos opuestos: mientras en Bizkaia la incidencia penal baja un 3,9%, en Álava el dato se dispara un 14,6%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los delitos bajan levemente en Gipuzkoa pese al alza del 22% de los robos en casas

Los delitos bajan levemente en Gipuzkoa pese al alza del 22% de los robos en casas