«Hasta que dejan de ser productivas»

Iñaki Arteaga, comisario de la Ertzaintza. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018

Muchas víctimas no denuncian por las amenazas de los tratantes y la poca confianza que tienen en los cuerpos policiales

Las cadenas que mantienen a las víctimas atadas a sus opresores se prolongan, según afirman los expertos en la materia, «hasta que las personas dejan de ser productivas». Es ahí cuando empieza el declive. Pero no siempre es así. Hay otras situaciones en las que las mujeres terminan por ascender en la red, «de forma que pasan de ser amenazadas a ser las que controlan a otras. En ocasiones también se ven obligadas a subir en el escalafón y a realizar otro tipo de tareas de control para saldar la deuda que en su momento contrajeron», afirma Iñaki Arteaga.

El responsable de la comisión de la Ertzaintza, no obstante, asegura que la mejor manera de abandonar ese círculo es mediante la interposición de una denuncia, aunque admite que no resulta nada fácil dar el paso. «Es muy difícil que lo hagan. Hay que tener en cuenta que se encuentran amenazadas, algunas ni siquiera son conscientes de que son víctimas de trata, creen que han hecho un contrato y que tienen que pagarlo. No se ven como víctimas de ningún delito».

Pero existe otro elemento que dificulta enormemente que den este paso. «Para ellas, la Policía es una organización corrupta que lo único que ha hecho, ya sea en sus países de origen o por los que han transitado, ha sido agredirlas, amenazarlas o chantajearlas. No confían en la Policía ya que incluso han visto lazos de connivencia entre los tratantes y algunos agentes».

Salir al encuentro

Precisamente esta reticencia ha hecho que la Ertzaintza haya visto la necesidad de salir al encuentro de ellas. «En vez de quedarnos en la comisaría esperando a que pongan una denuncia, salimos de nuestro espacio de confort para tratar de detectarlas y para comunicarles, no ya que denuncien, que si lo desean, para nosotros mejor, sino que colaboren en la investigación y, asimismo, que conozcan los derechos que les asisten, que son muchos».

En este sentido, Arteaga recuerda que la víctima de trata puede beneficiarse de una legislación muy protectora. «Cuenta con la Ley de Enjuiciamiento Criminal así como con el Estatuto de la Víctima, la ley de Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual, la ley de Detección Integral Contra la Violencia de Género, la de Asilo y Protección, y la de Extranjería que le da la posibilidad de reflexionar si desea seguir colaborando mientras se le da una asistencia integral para su recuperación. Además, podemos ofrecerle una protección y trasladarla fuera del alcance de los tratantes».

Arteaga apuesta por la existencia de juzgados específicos, con personal formado para atender los casos de trata. «Y también deberíamos desarrollar una ley al estilo de la de Protección Integral contra la Violencia de Género, que recogiese todos los derechos que les asisten y que estos no fuesen nunca una contrapartida. Si la persona necesita esa atención habrá que dársela y no a cambio de algo».