Santiago Romero asegura que, en su juzgado de lo Penal de Donostia, en apenas una década se ha duplicado el número de casos que entran ... al año. Una saturación que se extiende «a todas las áreas» y que ha incrementado notablemente el «estrés laboral» en los juzgados.

– Las estadísticas judiciales dejan claro que el atasco en los juzgados es cada vez mayor.

– El incremento es paulatino año tras año y la litigiosidad también aumenta en todas las áreas. En mi juzgado de lo Penal en San Sebastián, el año pasado cerramos con 698 asuntos registrados, y este año, a noviembre, ya vamos por los 700. Así que la previsión es que terminemos el año cerca de los 800 asuntos. Y teniendo en cuenta que hay cuatro juzgados penales, eso implica un incremento de 400 asuntos, solo en Penal. De entrada, nuevos.

– A los que hay que sumar los que se arrastran del año pasado.

– Cada año se acumulan más y más asuntos y nosotros no damos abasto. El incremento de la tasa de congestión hace que se acumulen retrasos, que haya problemas de tramitación, que se produzcan fallos en el sistema. Hay juicios que se suspenden porque no da tiempo a señalar correctamente, a citar a todos los testigos... Lo que supone que ese juicio suspendido pasa a lista de espera, que ya es de más de un año. Esto es un más a más, pero tampoco es algo nuevo, porque los datos vienen siendo malos desde hace años y lo saben el Ministerio de Justicia y el CGPJ.

– ¿La nueva ley de Eficiencia en la Justicia contribuirá a aliviar algo ese atasco?

– Es un nuevo intento de parchear el problema. Todos los operadores jurídicos estamos advirtiendo de que los nuevos tribunales de instancia que se crean no van a solucionar el problema.

– ¿Incluso se podría agravar más?

– De hecho, es que se va a agravar. En Euskadi, a diferencia del resto de España, aquí en concreto en San Sebastián, se han eliminado por una decisión política los servicios comunes de ejecución, que funcionaban muy bien. A día de hoy, cuando queda poco más de un mes para la entrada en vigor del nuevo sistema, no se sabe dónde va a estar cada funcionario en su nueva ubicación, cuál va a ser su grupo, su guardia de trabajo, el juez no sabe quién va a llevar ahora la tramitación de la ejecución...

– En los juzgados de lo Penal, ¿el aumento de la delincuencia que se registra desde la pandemia tiene reflejo en esa saturación?

– Por supuesto. Es que la delincuencia en San Sebastián se ha incrementado de una forma... Llevo 10 años en la jurisdicción Penal y cuando yo entré, los juzgados no llegaban a los 400 asuntos al año. En diez años hemos duplicado esas cifras.

– ¿La reincidencia de muchos delincuentes también contribuye a ese atasco de los juzgados?

– Sí, porque muchos delincuentes efectivamente reinciden. La ley es muy condescendiente con ellos, les da sucesivas oportunidades, pero muchos siguen cometiendo delitos hasta que entran en prisión, que es cuando paran. Los reincidentes o multirreincidentes duplican el trabajo.

– ¿Qué supone en el día a día saber que hay casi 50.000 asuntos pendientes en los juzgados?

– En pocos años, los juzgados del País Vasco han pasado de ser un destino atractivo, por el poco volúmen de trabajo que había, a ser poco atractivo porque el volumen de trabajo es desesperante. Hay varios casos de magistrados de baja por estrés, con excedencias o en concursos de traslado. ¿Qué supone? Evidentemente un nivel de estrés laboral, porque somos personas y lo acusamos.

– ¿Hay alguna forma de revertir esta situación a corto o medio plazo?

– A corto plazo, no. Los parches simples y mal hechos no atacan el problema de raíz. El diagnóstico todo el mundo tiene claro: hay sobrecarga de trabajo. Las soluciones que se dan, que es cambiar los letreros de los juzgados por tribunales de instancia, no van a mejorar la situación. La única solución, la más sencilla, es que se creen más juzgados.