La defensa de Pablo Ibar celebra el adelanto del juicio al 1 de octubre

La defensa del preso de origen guipuzcoano Pablo Ibar, que lleva 24 años preso en Estados Unidos por un triple asesinato cometido en Florida en 1994, un caso por el que llegó a estar condenado a muerte, expresó ayer su satisfacción por la decisión del juez de adelantar el inicio del tercer juicio al 1 de octubre.

«Tras muchas dilaciones, Pablo está ansioso por que comience el juicio y establecer su inocencia y reunirse con su familia después de 24 años preso», dijo Joe Nascimento, uno de los abogados de Ibar, de 46 años.

El tercer juicio al que va a ser sometido Ibar por el mismo caso -los dos anteriores fueron anulados- iba a iniciarse el pasado 15 de agosto, pero el juez Dennis Baily desestimó el pasado 13 de agosto una petición de juicio rápido presentada por la defensa y atendió por el contrario una solicitud de la Fiscalía para tener más tiempo.

La fecha de inicio pasó a ser el 6 de febrero de 2019, lo que causó malestar en el entorno de Ibar.

El equipo de abogados que dirige Benjamin Waxman decidió presentar ante Baily una nueva petición de juicio rápido y este jueves el juez modificó la fecha de apertura del juicio al 1 de octubre de 2018, lo que significa que Ibar no deberá esperar casi seis meses sino solo mes y medio.

El juez de Florida que instruye el caso convocó a las partes a un nueva audiencia el próximo 23 de agosto, en la que se organizará un nuevo calendario que desemboque en el inicio del juicio el 1 de octubre próximo, con la selección del jurado.

La selección del jurado se puede demorar cuatro semanas y el juicio podría acabar en abril de 2019

Por su parte, la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar valoró ayer la decisión del juez de adelantar al 1 de octubre el inicio del juicio pero cree que la Fiscalía «hará todo lo posible» por retrasar el procedimiento.

El portavoz de esta asociación, Andrés Krakenberger acogió con «lógica satisfacción» la decisión del juez aunque ha recordado que Ibar lleva en prisión desde 1994 por algo que «no hizo» y que este será el tercer juicio al que se enfrenta el preso por unos asesinatos por los que fue condenado a muerte en el año 2000, aunque dicha condena fue anulada seis años después.

Añadió que el próximo jueves, día 23, el juez ha convocado a las partes a una nueva audiencia para fijar el nuevo calendario y reconoció que la Fiscalía «seguramente hará lo posible por retrasar» el arranque. Sin embargo aseguró que el Ministerio Público lo tiene «más complicado» tras la decisión del juez.

Sobre los plazos, Krakenberger indicó que la selección del jurado puede demorarse entre cuatro y tres semanas y la totalidad del juicio «puede tranquilamente prolongarse seis meses. «De esta manera podemos razonablemente pensar que el juicio terminaría sobre Semana Santa de 2019», afirmó. «Nosotros no contemplamos otro escenario que no sea la declaración de no culpabilidad de Ibar», concluyó.

Sobrino de Urtain

Nacido en Fort Lauderdale (EE.UU.) en 1972 y sobrino del ya fallecido boxeador José Manuel Ibar Urtain, Pablo Ibar afronta su tercer juicio con la esperanza de convencer a un jurado de su inocencia y recuperar la libertad.

El primer juicio, celebrado en el año 1998, fue declarado nulo y en el segundo, que tuvo lugar en el año 2000, fue condenado a muerte por el asesinato del dueño de un local nocturno y dos modelo en 1994.

Sin embargo, la Corte Suprema de Florida anuló esa condena en el año 2016 por considerar que las pruebas contra el preso de origen guipuzcoano eran «escasas» y «débiles», y ordenó celebrar un nuevo juicio.

La Fiscalía que lleva el caso ha anunciado ya su intención de pedir la pena de muerte en el tercer juicio contra Ibar.