Decenas de estudiantes se manifiestan en Tolosa
Sábado, 23 febrero 2019

Decenas de estudiantes se manifestaron ayer por las calles de Tolosa para reclamar que los alumnos del Instituto Orixe tengan criterios de evaluación de acuerdo a sus intereses. La movilización llegó hasta el centro escolar, al que no puedieron acceder ya que estaba acotado por la Ertzaintza. Aunque no se registraron incidentes, los manifestantes encendieron bengalas y colgaron carteles con un mensaje dirigido al centro desde un edificio. El germen del conflicto está en las quejas de tres alumnas de 2º de Bachiller de Orixe, que demandan un cambio en los criterios de evaluación en las asignaturas de Historia y Euskera, ya que consideran que no responden a sus intereses.