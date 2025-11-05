Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Interior de los juzgados de Atoxa, en Donostia. Gorka Estrada
Tribunales

Los jueces, «preocupados» por la «precipitada» implantación de los Tribunales de Instancia

55 decanos, entre ellos el de Donostia, lamentan «el escaso margen de tiempo» para hacer los cambios, lo que «puede afectar al servicio»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:54

Los decanos de los partidos judiciales integrados en la última fase prevista para la constitución de los Tribunales de Instancia en España, previsto en la ... Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia impulsada por el ministro Félix Bolaños, expresaron ayer su «preocupación» por el estado en el que se encuentra la implantación de los nuevos requerimientos organizativos, que deben entrar en vigor el 31 de diciembre de 2025. El cambio ha sido paulatino y repartido en diferentes fases, pero de todas formas 55 decanos que firmaron una nota remitida ayer a los medios, entre los que se encuentra Santiago Romero, el de San Sebastián, transmitieron que «es imprescindible contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades».

