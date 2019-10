«Debemos hablar de los trastornos mentales sin miedo», reclamaron ayer 200 personas Participantes en el acto de la Fundación Why Not ayer en la plaza Gipuzkoa de Donostia. / USOZ IKER MARÍN Viernes, 11 octubre 2019, 06:31

Más de 200 personas se concentraron ayer en la plaza Gipuzkoa de Donostia para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental convocadas por la Fundación Why Not. El objetivo de esta cita fue hacer «un poco de ruido y romper los prejuicios y tabúes en torno a los trastornos mentales, que se hable de ello sin miedo». Tras reunirse frente al Palacio Foral, todos ataviados con camisetas naranja, marcharon por las calles del centro de la ciudad. Entre los asistentes había personas llegadas del Sanatorio Usurbil, Hospital San Juan de Dios, Aita Menni, Domusvi Azpeitia y Fundación Sarea. Junto a los componentes de Why Not, participaron en la concentración componentes de Bizikletaz Adinik ez, con su triciclos y personas de la Residencia Clínica San Ignacio. La iniciativa 'En bici sin edad' consiste en unir múltiples actos de generosidad, con el objetivo de dar a personas mayores o dependientes la oportunidad de andar en un triciclo adaptado para ello.

Por otra parte, la federación que agrupa a las asociaciones vascas de familias y personas con enfermedad mental celebró ayer su acto institucional en Llodio, en el que pusieron el acento en la prevención del suicido. La presidenta de la entidad, María Ángeles Arbaizagoitia, señaló que «el suicidio se puede prevenir. Está asociado en muchos casos a la enfermedad mental y se deriva de un enorme sufrimiento», explicó. Esta lacra se lleva cada dos días a una persona en Euskadi, diez al día en España y una cada cuarenta segundos en el mundo.