El famoso actor de Hollywood que se viste de pelotari en su visita a Euskadi: «Son iguales a los de béisbol» El actor David Henrie, conocido por su papel en la serie 'Los magos de Waverly Place' de Disney+, se encuentra de visita en el territorio grabando su programa 'Seeking Beauty'

M. S. Martes, 11 de noviembre 2025, 15:36

El actor David Henrie, conocido por su papel en la serie 'Los magos de Waverly Place' de Disney+, se encuentra de visita en el territorio grabando su programa 'Seeking Beauty', por lo que estos últimos días cualquiera podría encontrárselo por en los lugares más emblemáticos de Euskadi.

«Mirad mi ropa de hoy. Estoy en un Jai Alai que significa literalmente fiesta alegre», cuenta el conocido actor californiano de 36 años en uno de sus últimos videos subidos en la cuenta del programa en redes sociales. El actor con 2,9 millones de seguidores enseñó también su camiseta, zapatillas y pantalones blancos, estos últimos «bastante parecidos a los de béisbol», bromeaba refiriéndose a uno de los deportes estrella del país estadounidense.

Hasta que llegó el momento en el que el actor se puso el casco y cogió la cesta de mimbre para jugar a la cesta punta. Ya que, momentos más tarde, puede verse en el vídeo como Henrie no dudó en coger impulso y lanzó la pelota con la cesta hacia el frontón, de una manera bastante hábil, como si fuese un vasco más.

David Henrie en San Sebastián y San Juan de Gaztelugatxe

«San Sebastián ha sido irreal», admitía David Henrie que también se dejó ver la semana pasada por el paseo de la playa de La Concha, en donde se tomó varias fotos y vídeos con algunas de las fans que le reconocieron.

El actor también ha aprovechado su estancia para visitar San Juan de Gaztelugatxe, una isla que está unida por un puente y dos arcos a la costa vasca y uno de los lugares más visitados del territorio. «Tiene muchos escalones», bromeaba Henrie antes de disponerse a subir y hablar con un cura en la ermita dedicada a San Juan que data del siglo X.