«Se está dando una guerra por el talento y no nos podemos quedar al margen»

-¿Qué quería ser de mayor?

-Yo lo que quería es ser mayor. Tenía constantemente la sensación de que ser mayor tenía muchos privilegios y ninguna de las restricciones que tenían los niños. ¡Qué equivocado estaba!

-Y hoy, ¿qué es lo que más le preocupa del futuro?

-He de decir que veo el futuro con optimismo. Estamos, como Gipuzkoa, como planeta, en el mejor momento de nuestra historia. Las mejoras son lentas, y por eso no saltan a los periódicos, pero son inexorables. Ese es el resultado del progreso de la humanidad. Es un logro extraordinario. Que la esperanza de vida de una mujer guipuzcoana sea de ¡86 años! es increíble. Mi preocupación es que seamos conscientes de que este logro requiere esfuerzo, trabajo, implicación. Esa esperanza de vida conlleva otros problemas, pero estamos en condiciones de superarlos si nos lo proponemos. Me preocupa que no nos demos cuenta de que el futuro de Gipuzkoa depende de nosotros.

«Me preocupa que no nos demos cuenta de que el futuro de Gipuzkoa depende de nosotros»

-¿Cómo cree que evolucionará el ámbito de la innovación?

-La innovación es el motor del progreso. La innovación en sus distintas dimensiones será cada día más relevante. Y cuanto más y mejor.

-¿Cómo se ve dentro de 10 años?

-Haciendo. No sé dónde o el qué, pero estaré haciendo. Practico la idea de ser protagonista de mi futuro. Y lo que esté haciendo, será cerca de mi familia, lo verdaderamente esencial.

-¿Y cómo se imagina Gipuzkoa en ese plazo de tiempo?

-Como un gran lugar en el que vivir. Gipuzkoa ha conseguido una combinación de tradición y modernidad, de riqueza y cohesión social, de actividad consolidada e innovación difícil de igualar. Insisto en que esto hay que mantenerlo y mejorarlo y eso nos interpela a todos.

«Todo país necesita un gobierno innovador que promueva lo nuevo, tolere el error y aprenda»

-¿Qué considera que se puede hacer desde el ámbito institucional para mejorar el bienestar colectivo?

-Pienso que un país necesita un gobierno inteligente, con capacidad de tener visiones a largo plazo, con coraje para abordar problemas con plazos de varias legislaturas, primar la meritocracia y lo que de verdad beneficia a la sociedad. Un gobierno innovador que promueve lo nuevo, tolera el error y aprende. Que rompe los silos de departamentos y ámbitos competenciales. Que toma decisiones y que rinde cuentas de sus consecuencias.

-¿Qué opinión le merece el programa de la Diputación Etorkizuna Eraikiz?

-Se trata de una iniciativa que encaja 100% con el espíritu de TECNALIA, ya que «no se trata tanto de imaginar cómo será el futuro, sino de hacerlo realidad». Y de «hacerlo juntos». Nos sentimos totalmente identificados tanto con sus objetivos, como con su metodología, donde prima la colaboración entre las diferentes organizaciones, empresas, asociaciones y agentes científico-tecnológicos y la sociedad.

Se trata de convertir las amenazas, los problemas, en oportunidades. La necesidad es una de las principales fuentes de soluciones y ese es el enfoque de Etorkizuna Eraikiz.

-¿Es el envejecimiento el principal reto de Gipuzkoa?

-Uno de los principales. Yo diría que no solo de Gipuzkoa, sino de toda Europa, donde la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida hace que muchas regiones hayan duplicado en las tres últimas décadas su población de más de 65 años. Tenemos ante nosotros un reto apasionante: ofrecer una mayor calidad de vida a nuestras personas mayores; y una oportunidad: desarrollar nuevos productos y servicios que, además, sirvan para generar riqueza y empleo para nuestro territorio. Desde mi punto de vista, la colaboración en I+D+i en el ámbito del envejecimiento saludable o activo, y la digitalización, deben ser las palancas para conseguir estos dos objetivos y construir una sociedad mejor.

-¿Es factible rejuvenecer tecnológicamente el territorio, si la población es cada vez mayor?

-Creo que sí, y de hecho se están dando los primeros pasos en ese sentido. En Gipuzkoa, en Euskadi, ya estamos trabajando en las nuevas necesidades de formación y desarrollo profesional de nuestros jóvenes. Además, no debemos olvidar que en el mundo se está dando una guerra por el talento, y no nos podemos quedar al margen. Debemos ser atractivos para que las personas con ideas y ganas vengan aquí. Se trata de generar un contexto que va mucho más allá de la belleza de la Bahía de La Concha.

-Dicen ustedes que el objetivo de TECNALIA es transformar la tecnología en PIB: ¿Han cuantificado el retorno económico y social de su actividad de I+D+I?

-Ésa es nuestra misión y para desarrollarla con éxito son claves la excelencia tecnológica y la orientación a los problemas y necesidades de las empresas; solo así la investigación se convierte en algo real y tangible.

Medimos de forma sistemática nuestro impacto, y hemos podido cuantificar que por cada euro que las Instituciones Públicas Vascas han invertido en 2017 en TECNALIA, se han generado 14,2 euros de PIB y obtenido un retorno fiscal de 1,7 euros; que por cada puesto de trabajo en TECNALIA, se han mantenido otros 3 puestos más en el País Vasco; y, lo que consideramos más importante, que por cada euro que una empresa vasca ha invertido en I+D con nosotros, se ha producido un ingreso de 6 euros en su cuenta de resultados.