«El cuidado enriquece a la persona, pero al cuidador no se le debe acabar la vida personal» La Fundación Aubixa presentó su documento con medidas para avanzar en una sociedad intergeneracional TERESA FLAÑO Domingo, 20 octubre 2019, 08:10

Cerca de un centenar de personas de 0 a 100 años posaron ayer en las escaleras de Tabakalera para los medios de comunicación. Respondían a la llamada de la Fundación Aubixa que presentaba su documento 'La Euskadi sostenible: por un nuevo pacto intergeneracional para un país de cuidados' y ponían cara a una de las reclamaciones ciudadanas cada vez más necesaria: que la sociedad logre cuidarse a sí misma, que asegure un buen cuidado a sus ciudadanos. Y para ello, recuerdan, es fundamental que desaparezca la brecha que aleja a las distintas generaciones.

El documento está firmado por José Félix Martí Massó, neurólogo y presidente de Aubixa Fundazioa; el economista Ramón Barinaga; el consejero de la División de Salud de Tecnalia, Luis Goenaga; el consultor social Fernando Fantova; el director ejecutivo de Aubixa, Máximo Goikoetxea; la jefa del Servicio de Ginecología de la OSI Donostialdea, Arantza Lekuona; la periodista Lourdes Pérez; el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, y el asesor de Aubixa Javier Yanguas.

Fantova, Barinaga, Subijana, Martí Massó, Goikoetxea, Lekuona, Goenaga, Pérez y Yanguas. / Michelena

Ellos han resumido y puesto por escrito las demandas que han escuchado a lo largo de dos años en distintos grupos de trabajo con integrantes de los perfiles más variados porque consideran que se trata de «una misión colectiva». Por eso ayer estaban muy satisfechos con el respaldo ciudadano que tenían -muchos tuvieron que seguir el acto por una pantalla desde otra dependencia porque la sala Ruiz Balerdi de Kutxa Kultur se llenó enseguida-, pero también aseguraban que se redoblaba su responsabilidad.

Club de fans de Martí Massó

María Pilar Samperi y Pilar Romea fueron dos de las primeras en llegar. Hasta hace poco no conocían el trabajo de la Fundación Aubixa, pero el jueves leyeron en este periódico que se iba a presentar el documento y no dudaron en llamar para informarse y apuntarse a la foto. Dos eran las razones fundamentales por las que se animaron a tomar parte en el acto. La primera la explicaban de forma contundente: «Todo lo que tenga que ver con el contacto entre generaciones nos encanta. Somos bastante perejiles y vamos allí donde hay encuentros de este tipo». El segundo motivo está basado en la admiración: «Vimos que estaba Martí Massó y como nos parece una eminencia y una persona muy humana... Habría que hacerle un monumento».

La sala Ruiz Balerdi se llenó y bastantes asistentes siguieron el acto desde otra dependencia. / Michelena

Xabi y Martín fueron dos de los jóvenes que asistieron y tenían una tarea por la que se encontraban especialmente nerviosos, estos dos hermanos eran los encargados de leer el decálogo en el que se resumen todas las propuestas de Aubixa. Lo cierto es que no había muchos chavales de su edad -sí más pequeños llevados por sus padres-, y ellos mismos tenían la respuesta a esa ausencia. «Mucha gente de nuestra edad no está concienciada. Están todo el día con Instagram o con la Play, y pierden el contacto con las personas, no se dan cuenta de que puedes disfrutar rodeado de personas mayores».

Teniendo en cuenta el contenido del documento, bastantes de los asistentes procedían del mundo del trabajo social como Begoña Calleja, del Servicio de Apoyo Técnico de Asociaciones de jubilados de Donostia, que señalaba que «vengo no solo por el aspecto laboral, sino también porque me interesa y me preocupa».

«Gipuzkoa puede ser el escenario donde se demuestre que el cambio social es posible»

Blanca Caballero trabaja en el proyecto Lkaleak, una red de apoyo a personas mayores del barrio de Egia. «Hemos hecho muchos encuentros intergeneracionales y he venido con algunas de las personas que han participado en ellos. Funcionan superbien y se crean muy buenas conexiones. Llama la atención que mientras la relación entre padres e hijos suele ser más complicada, la cosa cambia cuando es entre jóvenes y ancianos».

Natalia Fernández Arretxea estaba acompañada por su marido Gorka y su hija Inés. «Venimos porque un familiar ha participado en la elaboración del documento y nos ha gustado la idea de salir en una foto intergeneracional. Es importante que todos nos concienciemos y sepamos convivir y ser solidarios», apuntaba.

Tras la foto, llegó el momento de presentar las propuestas. Yanguas, Goikoetxea, Martí Massó y Pérez fueron los encargados de explicarlas al público. Entre los distintos argumentos que ofrecieron, Yanguas comentó que «los servicios sociales deben ser el motor del cambio de la sociedad» y contempló que «Gipuzkoa puede ser el escenario donde se demuestre que ese cambio es posible». Por su parte, Goikoetxea advirtió de que «lo que viene», en referencia a una sociedad cada vez más envejecida, «es insostenible con el actual modelo». También señaló desde su experiencia que «el cuidado enriquece como persona, pero al cuidador no se le debe acabar la vida personal por tener que atender a alguien».

«Muchos jóvenes no se dan cuenta de que se puede disfrutar rodeados de personas mayores»

Algunas de las reflexiones que se escucharon estaban dirigidas a a la clase política y a las autoridades de las instituciones que tampoco faltaron a la cita y a los que animaron «a ser valientes». Había una amplia representación de la Diputación de Gipuzkoa, con Markel Olano a la cabeza, además de la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña; la de Movilidad, Rafaela Romero, y el de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio. En representación del Ayuntamiento donostiarra se encontraban su alcalde, Eneko Goia, la concejal de Barrios y Proyectos Transversales, María Jesús Idoeta, o el portavoz del PP Borja Sémper.

También acudieron parlamentarios como el jeltzale Joseba Egibar ; Maddalen Iriarte, Nerea Kortajarena y Ander Rodríguez de EH Bildu; y Juan Luis Uria, de Podemos. Tampoco faltaron el subdelegado del Gobierno, Guillermo Echenique; el Ararteko, Manu Lezertua; el escritor Anjel Lertxundi, encargado de leer algunas de las propuestas; el responsable de residencias de ELA, Txomin Lasa, el exalcalde donostiarra Xabier Albistur, o el psiquiatra Joaquín Fuentes.