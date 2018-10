«Mi cuerpo está lleno de cicatrices porque me caí en una hoguera mientras cocinábamos» Moussa Diamé muestra las cicatrices de su brazo. / Lusa Moussa Diamé no tiene inconveniente en enseñar las marcas que tiene en gran parte de su cuerpo KAREL LÓPEZ Jueves, 18 octubre 2018, 06:54

Moussa Diamé no tiene inconveniente en mostrar sus cicatrices. Se quita la camiseta si hace falta, y enseña también las de su pierna y espalda. La parte derecha de su cuerpo está llena de ellas. «¿Sabes cómo me las hice?», pregunta. Por la cabeza del que escribe estas líneas pasa la posibilidad de que fueran en el cayuco que le llevó desde Mauritania hasta Canarias, tal vez abrasado por el sol, pero nada más lejos de la realidad. «Fue en Senegal, no recuerdo exactamente el año, pero creo que fue antes de 2003. Estaba con unos compañeros cocinando pescado en una hoguera. Solíamos echar gasolina del barco para que prendiera», recuerda. «No creo que fuera queriendo, pero un amigo y yo acabamos siendo empujados al fuego. Yo caí encima suyo. Él acabó con todo el cuerpo quemado y murió a los dos días. Yo, por suerte, estoy vivo».