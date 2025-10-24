Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una trabajadora de Cáritas Gipuzkoa acomoda una cama en el centro nocturno Hotzaldi. Gorka Estrada

Cuatro de cada diez familias atendidas por Cáritas Gipuzkoa viven en habitaciones subarrendadas

Un total de 1.128 hogares analizados no dispone de contrato de alquiler, arriesgándose a situaciones como los 'desahucios silenciosos'

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:44

Cáritas Gipuzkoa ha revelado este viernes su informe anual referente a la realidad de exclusión social y residencial en el territorio, coincidiendo con el Día ... Mundia de las Personas Sin Hogar. De este documento se extraen varias conclusiones, constatadas con datos que reafirman que las situaciones de precariedad de vivienda están a la orden del día en nuestro entorno. Uno de los más preocupantes, según señalan desde Cáritas, es el que indica que casi cuatro de cada diez familias atendidas pola entidad (23,5%) vive en habitaciones subarrendadas, muchas veces «compartiendo espacios mínimos e íntimos con familias desconocidas, en condiciones de hacinamiento».

