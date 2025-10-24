Cuatro de cada diez familias atendidas por Cáritas Gipuzkoa viven en habitaciones subarrendadas

Cáritas Gipuzkoa ha revelado este viernes su informe anual referente a la realidad de exclusión social y residencial en el territorio, coincidiendo con el Día ... Mundia de las Personas Sin Hogar. De este documento se extraen varias conclusiones, constatadas con datos que reafirman que las situaciones de precariedad de vivienda están a la orden del día en nuestro entorno. Uno de los más preocupantes, según señalan desde Cáritas, es el que indica que casi cuatro de cada diez familias atendidas pola entidad (23,5%) vive en habitaciones subarrendadas, muchas veces «compartiendo espacios mínimos e íntimos con familias desconocidas, en condiciones de hacinamiento».

Otra de las realidades expuestas en el informe apela directamente a los hogares que no tienen un contrato cerrado. Un total de 1.128 familias, el 21% de las atendidas por Cáritas Gipuzkoa paga mensualmente por alojarse pero no dispone de contrato de alquiler. En este sentido, la organización alerta de que estas cesiones verbales «limitan su seguridad jurídica», corriendo el riesgo de sufrir «desahucios silenciosos» producidos por cambios de cerradura o expulsiones informales. Advierten de que una alta rotación residencial «impacta en la escolarización de menores, la salud y las oportunidades laborales».

Cáritas Gipuzkoa destaca también los casos más graves de exclusión residencial. El 14,8% de los hogares atendidos («frecuentemente formados por una sola persona») se encontraba sin acceso a ningún tipo de alojamiento. Se trata de realidades de calle, emergencia o acogida temporal que, según denuncia la entidad, «muestran el último límite de una sociedad donde tener un techo se ha convertido en un privilegio y no un derecho».

1.216 personas sin hogar en 2025

Los datos han sido expuestos por Sergio Corchón, responsable del área de Personas Sin Hogar de Cáritas Gipuzkoa y Laura Pérez, responsable del centro residencial Trintxer-Emeki en una rueda de prensa celebrada en la residencia nocturna Hotzaldi, en Donostia. Durante la comparecencia, ambos han hecho balance de la actividad de la organización en los primeros nueve meses del año, donde han atendido a 1.216 personas sin hogar. Esta cifra supone un ligero descenso del 7,4% respecto al mismo periodo del año pasado, pero desde Cáritas Gipuzkoa puntualizan que estos datos «no son un reflejo directo» del sinhogarismo en la calle, ya que «muchas personas se marchan a otro lugar o encuentran una solución habitacional temporal».

La entidad ha tratado de poner rostro al perfil del sinhogarismo en Gipuzkoa. Un 90% de las personas acogidas son hombres, un 9% son mujeres y un 1% no están asignadas. El 93% son de origen extranjero y un 7% tiene nacionalidad española. 1.009 personas (un 83% del total) tienen entre 18 y 44 años. Estos datos evidencian que el sinhogarismo afecta sobre todo a hombres jóvenes de origen migrante, que ven su situación «agravada por trabas administrativas, dificultades de acceso a la vivienda y al empleo».

Casi 8 de cada 10 personas atendidas este año por Cáritas Gipuzkoa (958 de 1.216) no disponía de ningún tipo de alojamiento en el momento de la acogida. El resto residía en centro de Cáritas o en alojamientos inadecuados como, por ejemplo, chabolas. Esta última, asegura Corchón, es «una realidad» en situaciones de vivienda inadecuada y se ve «con frecuencia en Gipuzkoa» en personas en situación de calle.