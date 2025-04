El alejamiento de la realidad es uno de los grandes problemas de estos tiempos y quizá sea ya irreversible. El coronavirus ha metido a la ... gente en casa y le ha dejado en manos de la tecnología para toda una serie de actividades que antes implicaban la relación con otras personas. Lo asombroso no es que las pantallas se hayan convertido en imprescindibles -lo inevitable carece de épica-, sino que lo virtual haya conquistado un prestigio casi indiscutido.

Un prestigio que tendría su origen, en esencia, en sus bondades igualadoras. Basta disponer de un teléfono para tener acceso al mundo entero, y cualquiera tiene un teléfono. Todos somos iguales ante la ley y ante internet, dos verdades del mismo calibre. Pero lo virtual solo es un avance tecnólogico, no social. No conviene mezclar. Lejos de ser una señal de progreso humanístico (técnico lo es, desde luego), que todo conduzca al ciberespacio es en realidad discriminatorio. En ocasiones, ayuda a ocultar una pérdida de poder adquisitivo y blanquea la precariedad. No es lo mismo explicar a los amigos que un sábado no se sale de cena porque no se tiene dinero que decir que uno se queda para ver los nuevos capítulos de la serie de moda de Netflix. Andar muy justo y estar a la última vendría a ser lo mismo, pero lo primero es problemático y lo segundo no altera la paz social. Esto, que ya se intuía, se ha acentuado con la pandemia.

La respuesta de los abuelos al caos de las citas de vacunación ha sido revolucionaria: ir al ambulatorio

El caos de las citas por sms y vía web para la vacunación de los mayores de 70 años es el último ejemplo de esta paradoja. Primero, tiene que haber alguien lo bastante alejado de la realidad para pensar que este es un buen sistema justo para esa franja de población. Pero ese es otro debate. La medida desnuda la esencia del problema: lo virtual conduce a la precarización del servicio, de la atención, de la vida real de las personas. Y esta degradación se produce pese a tratarse del asunto más importante -casi el único- que las instituciones tienen entre manos.

La respuesta de los abuelos conviene tenerse en cuenta, porque ha sido revolucionaria: ir al ambulatorio. Un movimiento sencillo, pero antihistórico. En pleno apogeo de la religión tecnológica, que no admite agnósticos, ir a preguntar a otra persona. El hombre rebelde es el que dice no, escribió Camus. Y, como era de esperar, esa peregrinación civil premoderna (alguien hablando con alguien) ha solucionado el problema.

Lo han tenido que hacer ellos, los mayores, porque ellos recuerdan. Como decía Claudio Magris en 'El País' hace unos días, «esta relación a distancia que mantenemos ahora todos modificará el equilibrio político y social. Cuando 40.000 obreros se juntaban en la Fiat, la fuerza que surgía era automática». El que quiera entender entiende la frase del italiano.

El fiasco de las citas de vacunación ha encendido la luz de alarma: lo presencial puede terminar convirtiéndose en un lujo, accesible solo para quien se lo pueda permitir. El resto tendrá que conformarse con el netflix o el amazon de la asistencia: si le duele la cabeza, pulse uno; si no oye bien, pulse dos; si se ha roto una pierna, pinche en este enlace... El derecho a la salud convertido en un privilegio, una tendencia observada en diferentes ámbitos estos meses, con los derechos de las personas transformándose en prerrogativas que conceden poderes reales o, de forma más siniestra, virtuales.

Hay, por supuesto, un trasfondo político en todo esto. Es más fácil apaciguar a la gente que se queda en casa que a 40.000 obreros delante de las puertas de la Fiat. El nerviosismo extremo de algunos gobernantes ante el fin del estado de alarma y, con él, del toque de queda es significativo. Expresa un fracaso para prestigiar a las instituciones -como si fueran inútiles para hacer frente a problemas graves y solo un lujo para cuando nos lo podamos permitir- y, por otra parte, cierta inercia en lo relativo al concepto de poder. Esforzarse en presentar la calle como algo peligroso no es una señal de progreso. La plaza pública es un bien común, este sí igualitario, no como la red.

Quién iba a pensar que en la tercera década del siglo XXI la imagen más lograda de la voluntad de progreso social, irrenunciable, sería una cola de abuelos delante de un ambulatorio.