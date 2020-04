Una cuarentena, mil formas de vivirla Mercedes Marcellán tenía ayer el vuelo a Florencia, donde tenía previsto pasar la Semana Santa / José Mari López En la cola del pan. Desde el optimista, al angustiado, el irascible o el resignado. En pleno ecuador del confinamiento, mantener la mente ocupada sigue siendo la receta para afrontar esta etapa de la mejor forma posible ESTRELLA VALLEJO Lunes, 6 abril 2020, 06:45

Como decía aquel anuncio -y adaptándolo a las circunstancias-: Para el que no para quieto. Para el que se abandona. Para la deportista. Para el cocinitas. Para la que aprovecha para aprender. Para el que se agobia. Para la que disfruta de estar en casa. Para el que se sube por las paredes. Para la que trabaja. Para el que ya está haciendo planes. Para la que saldrá fortalecida. Para el que no... El confinamiento es para todos, pero tiene tantas formas de vivirlo que en una misma cola en la panadería se ve en los rostros quien resopla y aprovecha esos minutos de libertad para recuperar la paciencia perdida entre las paredes de su casa, quien disfruta de respirar al aire libre, quien llega con la mirada perdida y se va exactamente igual o quien, llegados al ecuador de este internamiento, ya ha llegado a un punto en el que considera socializar esos segundos en los que pide el pan y lo hace además con una sonrisa. Pero todo, lo bueno y lo malo, se vive en silencio y con distancia, porque en la calle no hay una voz más alta que la otra, y cualquier sonido invita a girarse y mirar a quien osa quebrantar ese silencio casi fantasmagórico que se prolongará al menos hasta el día 26. «Aunque eso no se lo cree nadie», coinciden varios vecinos del Antiguo. «Hasta mediados de mayo no salimos a la calle y la referencia la tenemos en Italia», señala Mercedes Marcellán, quien defiende que estas prórrogas del estado de alarma «hay que darlas a poquitos, y no todas de golpe, para que no nos volvamos más locos de lo que ya estamos».

Comenta con una pena ya digerida que ahora «tendría que estar en Florencia», donde iba a pasar las vacaciones de Semana Santa. Asume que la situación es «dramática, pero hay que intentar llevarlo con alegría». Desde el minuto uno de confinamiento, se hizo con una bicicleta estática y unas pesas, se puso a dieta y hace ejercicio todos los días. «El otro día me hice 12 kilómetros corriendo en casa y ya he perdido dos kilos», dice orgullosa, «que esto de estar en casa todo el día es muy peligroso». La fuerza de voluntad desde luego que le está poniendo a prueba.

La monotonía, los tiempos muertos o incluso la obsesión por estar permanentemente haciendo algo, lo que sea, también agota, sobre todo, cuando el confinamiento se prorroga y ves, como le ocurre a Juan Mari Humada, que, una vez con las tareas de la mañana hechas, la tarde se hace muy larga. A veces, demasiado. «Soy cocinero y por la mañanas publico vídeos de recetas acompañadas de un vino que le va bien. Así al menos me divierto y entre ir a la compra, ayudar a mi suegro y hacer algo de ejercicio paso la mañana, pero la tarde es dura».

Dos mujeres se abrazan a la salida de una tienda de alimentación en el barrio donostiarra del Antiguo. .Juan Mari Humada, con mascarilla y guantes, cumple su rutina de comprar el pan y el periódico. Kyla Wilson pasea a su perro menos tiempo, cerca de casa y «las mismas veces al día que antes». / José Mari López

Este cocinero pertenece a ese colectivo de autónomos a los que el cobro de la cuota a final de mes le sentó como una patada en el estómago. «Tengo un bar en Gros y justo veníamos de cerrar dos semanas. Preferiría saber cuánto queda de confinamiento para organizarme, porque esto de que nos lo digan a poquitos no viene nada bien».

Más atrás, en la cola, está otro antiguotarra que reivindica su Eibar como ciudad natal, José Luis Domarco. Al igual que su compañero de fila mata las horas del día «haciendo los crucigramas del periódico. Me vienen muy bien, de verdad que sí». Normalmente suele escaparse a Andalucía en Semana Santa, pero este año no tenía nada planeado, por lo que los días que están por venir continuará haciendo lo de los anteriores. Su receta para «controlar la ansiedad» es «poner poco la tele y si la pongo que sea para ver alguna película, intentar distraerme con música o leyendo y tratar de que esto me afecte lo menos posible». En su caso, reconoce, conocer las prórrogas por fases en vez todo de golpe «mentalmente me viene mejor para ir adaptándome».

El trato humano es lo que más se echa en falta y muchos ya piensan en qué harán cuando vuelva la normalidad

A este paso a Kyla Wilson y a María García les van a faltar días de confinamiento para hacer todo lo que se han propuesto. La primera de ellas disfruta de los paseos con su perro Ganbo. Cortos, sin alejarse de casa y el mismo número de veces que antes del estado de alarma, aclara. En estos veinte días, esta joven ya ha ordenado el trastero -y disfrutado viendo recuerdos de cuando era pequeña-, ha empezado a aprender a tejer, lee más que antes e incluso ha vuelto a estudiar. Y en los que están por venir, así seguirá, con esa escapada que tenía prevista a Pirineos en mente «pero sin agobiarme». «Reconozco que no me está costando adaptarme a la situación, intento buscar el lado positivo y acepto lo que hay, nada más». resume.

En el caso de María García el día se hace ligeramente más pesado. «Estoy estresada y baja de moral, para qué negarlo». Pero al menos se siente a gusto en casa. Ya lo hacía antes del confinamiento, y está aprovechando para «coser muchas cosas que tenía pendientes», entre otras, un traje de casera y muchas mascarillas «para mi familia, mi nieta mayor que tiene problemas respiratorios o mi marido que es de alto riesgo». «¡Qué paciencia tengo, tengo el cielo ganado!», exclama entre risas mientras se aleja con prisa. «Ya lo siento, pero hoy es día de fiesta y llego tarde, que he quedado con ocho amigas para el vermut y comer una croqueta».

Hablar con la cuadrilla

A ellas, a sus amigas, es a quien más echa de menos Maialen Gorostidi. Lo de hablar con su cuadrilla por videoconferencia al principio resultaba hasta divertido, pero después de tantos días y todos los que están por llegar quiere volver a lo de antes. «El agobio para mi no es tener que estar en casa, sino no saber durante cuanto tiempo», dice mientras espera su turno. Esta joven pertenece a esa franja de edad que se ha visto obligada a recibir las explicaciones de los profesores de forma virtual. «Desde casa es más difícil ponerte, te distraes más».

Con la mente distraída esta en la cola Enara. Es sanitaria y acaba de salir del turno de noche de trabajar en el hospital. El confinamiento lo cumple poco y el tiempo que pasa en casa se lo dedica a su hijo de tres años. «Pero la parte emocional la llevo fatal». Se emociona sin apenas terminar la frase.

Echa en falta «los abrazos» y está convencida de que será lo primero que haga cuando todo vuelva a la normalidad, aunque de momento, aunque los datos apuntan a que la situación va cada vez a mejor, «solo pienso si lo peor no está por llegar». Lo que esta mujer sí tiene claro es que esta crisis sanitaria le ha enseñado que «siempre estamos haciendo planes a futuro, pero somos frágiles y tenemos que empezar a valorar más lo que tenemos», dice conmovida.