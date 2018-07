Cruzar el Estrecho contra el cáncer Luis Sebastián de Erice e Iván, Marco y Jorge Postigo Imaz, en La Concha. Los hermanos donostiarras Postigo Imaz nadan para apoyar la investigación | Los nadadores, junto a su amigo Luis Sebastián de Erice, cubrirán esta semana la travesía de 16 kilómetros desde Tarifa IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 29 julio 2018, 08:20

La distancia, las corrientes, el tráfico mercante, la fauna marina y las condiciones cambiantes del Estrecho de Gibraltar hacen de este canal de agua que une Europa y África uno de los grandes retos para cualquier nadador de aguas abiertas del mundo. «Es un recorrido mítico. Tiene toda la carga de historia detrás y es algo que todo nadador de travesías sueña con hacer». Quien resume así lo que significa nadar en esta zona que une el mar Mediterráneo y el océano Atlántico es Jorge Postigo, un donostiarra que está a punto de cumplir ese sueño junto a sus dos hermanos y un amigo de la infancia. Es la aventura de los hermanos Postigo Imaz y de Luis Sebastián de Erice. Aventura con fin solidario.

Los donostiarras Jorge, Iván y Marco Postigo estudiaron en el British Council de Madrid junto a Luis, su amigo de Bilbao. «Siempre nos ha gustado hacer deporte y buscábamos un reto para motivarnos, un objetivo». Los cuatro nadadores querían contribuir con su esfuerzo a una causa solidaria. Y su pasado escolar les marcó el camino. El colegio en el que estudiaron «tiene una beca de investigación que gestiona la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Nos pareció una buena causa por la que luchar». Y nadar. La puesta en común fue rápida, -«no tardamos mucho en decidirnos»-, y también decidieron en qué proyecto invertirán el dinero que solicitan como donación a la AECC.

«Todo lo recaudado lo vamos a destinar a la beca BIIOR de investigación oncológica» que el British Council gestiona con la AECC. Ese proyecto nace de la mano de los compañeros de una estudiante del colegio británico que convivió con la enfermedad durante tres años. «Durante ese tiempo colaboró con diferentes hospitales con niños enfermos de cáncer y su pasión era la investigación oncológica. Al final, no pudo superar la dolencia y sus compañeros pusieron en marcha esta iniciativa en su honor», resume Jorge, el mayor de los hermanos.

Desde 2003, las becas de investigación oncológica Olivia Roddom (BIOOR) han patrocinado cuatro proyectos de investigación de la mano de la Fundación Científica de la AECC. Los interesados en apoyar económicamente esta causa solidaria lo pueden hacer hasta este martes día 31, que es el día en el que podrían echarse al agua.

'Siete Océanos'

El cruce a nado del Estrecho está considerado uno de los más difíciles del mundo, no en vano forma parte de la serie de travesías en aguas abiertas denominada 'Siete Océanos'. Las condiciones del mar hacen que nadadores de todo el mundo quieran atravesar esas aguas. Fue la británica Mercedes Gleitze la primera en lograrlo en 1928 tras más de 9 horas nadando. Con una profundidad máxima de 1 kilómetro, la distancia en línea recta es de 14,5 kilómetros, «que a nado se convertirán en 16 o más por las corrientes laterales», señala Iván Postigo.

La Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar (ACNEG), que es la única entidad autorizada para organizar cruces en el Estrecho, «nos ha asignado el periodo que va entre el 31 de julio y el 9 de agosto para hacer la travesía, en base a las condiciones meteorológicas», dicen. Los donostiarras y el bilbaíno saldrán de Punta Tarifa y les acompañarán dos embarcaciones de ACNEG, «una marcándonos el rumbo y otra más cerca, para los avituallamientos».

Todo lo que recauden en la página web de la aventura lo destinarán a la beca BIIOR de la AECC

Los nadadores, que nadarán juntos, confían en completar la travesía en cinco horas

El planteamiento es claro. «Nadaremos los cuatro juntos, no en relevos. No podemos separarnos más de 50 metros entre nosotros ya que las embarcaciones de apoyo no podrían garantizar nuestra seguridad si estamos desperdigados por el Estrecho», asegura Jorge. Son conscientes de que se van a enfrentar a olas, corrientes y a los diferentes ritmos de nado, «es decir, en el grupo hay unos que nadan más rápido que otros», reconoce Iván. Es por ello que van a seguir una formación «que se puede ver en el ciclismo o en la propia naturaleza con las aves migratorias», explican. Los dos más rápidos, Marco y Luis, nadarán delante, abriendo el camino a Jorge e Iván. Así, brazada a brazada, «a un ritmo que permita que los rápidos no se enfríen y los lentos no revienten, con paradas de avituallamiento cada hora de 30 segundos, en las que no se puede tocar el barco, calculamos que tardaremos unas cinco horas en hacer el cruce». Si el cuarteto logra el objetivo, los donostiarras pasarán a la historia como los primeros tres hermanos españoles que logran cruzar a nado el Estrecho.

Para lograrlo llevan entrenando ocho meses. Con asesoramiento llegado desde San Sebastián. «Hemos contado con la ayuda de Aaron Sánchez (Kairoscore) que nos ha llevado la planificación desde Donostia», señala Marco Postigo. Los aventureros solidarios han nadado en piscina y también realizado travesías de simulación en el mar. Habituales de travesías como las del Paseo Nuevo, la Getaria-Zarautz o la de la isla donostiarra, para este reto «cada uno hemos nadado cerca de 500 kilómetros y en las últimas semanas, sesiones en piscina de 15 kilómetros», dice el más joven de los Postigo. El reto es «llegar los cuatro juntos» y dar un impulso a la investigación oncológica. La web de la aventura es www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/cruce-nado-del-estrecho-de-Gibraltar.