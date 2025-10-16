Corte de la N-I entre Irura y Villabona la noche del viernes para colocar la pasarela del bidegorri El cierre se producirá entre las 22.00 horas del viernes y las 6.00 del sábado en ambos sentidos de circulación

Miguel Ángel Mata San Sebastián Jueves, 16 de octubre 2025, 15:38 Comenta Compartir

La carretera N-I se cortará totalmente al tráfico en ambos sentidos la noche del viernes al sábado entre los puntos kilométricos 440 y 441, a la altura del polígono empresarial 34 (Angulas Aginaga, Laskibar, Irura Motor...) entre Villabona e Irura. El cierre comenzará a las 22.00 horas en sentido Vitoria y minutos más tarde se extenderá a los carriles sentido San Sebastián. La reapertura está prevista a las 6.00 horas del sábado. Durante ese tiempo el tráfico se desviará por los viales de los polígonos adyacentes, que estarán debidamente señalizados, ha informado este jueves la Diputación de Gipuzkoa.

El motivo del corte es la colocación de la nueva pasarela peatonal y ciclista que da continuidad al bidegorri que se está construyendo entre Villabona e Irura por parte del departamento de Sostenibilidad.

La secuencia horaria prevista es que a las 22.00 horas se corte el tráfico en los carriles sentido Vitoria, para permitir el acceso y posicionamiento de la autogrúa. Posteriormente se cortará el tráfico en sentido Donostia, para facilitar la entrada del transporte especial que trasladará la pasarela.

La maniobra de montaje está programada a partir de las 23.30 horas. Una vez completada la instalación y las soldaduras, se desmontará la autogrúa y se restablecerá la circulación «antes de las 6.00 horas».

Demanda histórica

El bidegorri tiene una longitud de 1.830 metros. De norte a sur, parte del entorno de la gasolinera y del tanatorio de Villabona y discurre dejando a su izquierda la N-I sentido Vitoria hasta prácticamente la conclusión del polígono industrial 34. La pasarela que se va a instalar este fin de semana cruzará los cuatro carriles de la carretera para aterrizar al otro lado de la vía, en el polígono Laskibar, para dirigirse hacia Irura. El trazado del bidegorri continúa su curso dejando la N-I a su derecha hasta llegar a la ikastola de Irura y al casco urbano de la localidad. El camino combina tramos compartidos entre ciclistas y peatones con otros diferenciados y exclusivos para cada tipo de movilidad.

Los trabajos empezaron en diciembre y han supuesto una inversión de 2.413.108,5 euros. Se trata de una reivindicación histórica de los vecinos de ambas localidades y de cicloturistas en general, pues hasta ahora no ha habido una conexión ciclista cómoda y segura entre ambas localidades. EL bidegorri y la pasarela que lo complementa permitirán discurrir junto a la N-I y cruzarla de forma segura y accesible. El paso actual, ubicado más adelante en la misma recta, tiene escaleras y no rampas. También evitará que los cicloturistas tengan que circular por la N-I en ese tramo en el que el peligro es evidente.