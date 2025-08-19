Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reabierta la GI-636 en Donostia dirección Irun tras su cierre por un accidente

La salida de calzada de un vehículo ha provocado el cierre de la carretera

Á.L.

Martes, 19 de agosto 2025, 12:36

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco informa de que ya se ha reabierto la carretera GI-636, en el punto kilométrico 1, a la altura de Donostia sentido Irun después de que un accidente haya provocado su cierre a partir de las 12 del mediodía de este martes. El tráfico se ha estado desviando por Beraun. Este siniestro no ha provocado heridos.

Se han registrado algunas retenciones en esa vía después de producirse este accidente, provocado por el choque de un vehículo con el quitamiedos. El turismo se ha salido de la calzada, pero posteriormente ha vuelto a ella tras la colisión.

Por su parte, un accidente de camión en la N-I, en el punto kilométrico 435 en tolosa sentido Irun, ha provocado el cierre de un carril y las lógicas retenciones.

Por último, ya se han disuelto las retenciones registradas durante la mañana en el peaje de Irun sentido Bilbao, en el punto kilométrico 7,5 de la Autopista A-8.

