Correcta tasación para evitar burbujas Lunes, 7 enero 2019, 06:20

Mientras los alquileres intentan reflotar con la entrada de más oferta asequible, las compras repuntan. «Ha sido un buen año de ventas, pero hay algún piso que se atasca y no sale», indica Iñaki Arrieta. ¿La razón? Una puede estar en las tasaciones desmesuradas, apunta. «No hemos llegado a niveles de burbuja de 2007, pero hay propietarios que se crecen un poco. No hay más que ver algún portal inmobiliario, con viviendas a precios absolutamente desmesurados. Para vender es importante una correcta tasación, no hecha en base al resto de precios sino a los pisos que se venden y eso lo conocemos los profesionales. Por eso, hay también vivienda hinchada que no se vende».

José Luis Polo advierte de que el «choque de dos realidades», la del crecimiento económico global con la «muy moderada» mejora de la economía familiar, marcará la evolución. «En 2018 ha habido un incremento claro de compraventas pero su precio aminora la velocidad de subida: un 4,7% el último trimestre con datos, respecto al 7,1% del año 2017», cuantifica, mientras duda del comportamiento futuro, ya que «es probable que estemos ante el fin de un pequeño ciclo donde la demanda embolsada que esperaba mejores precios tras la crisis ya ha comprado». Por eso, es prudente a la hora de predecir el ritmo que seguirán las compraventas este 2019.