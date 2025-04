Coronavirus en Gipupzkoa: Brígida Artola (Gerontóloga y antropóloga): «A los mayores no se les pregunta cómo o dónde quieren ser atendidos»

Brígida Argote, gerontóloga, afirma que «claramente es necesario» cambiar el modelo actual de atención en las residencias, «institucional y paternalista», por uno donde se ... personalice la atención, y los espacios conformen un hogar. Esta experta es una de las voces que participa en el proyecto de reflexión puesto en marcha por el Gobierno Vasco para reformar el modelo residencial para personas mayores en Euskadi.

- El virus se cebó con especial virulencia en las residencias durante la primera ola. ¿Qué falló?

- Es cierto que fueron el foco, aunque la incidencia no fue igual en todas las residencias y no se puede generalizar. Hay muchos ingredientes para que el virus encontrara un campo de cultivo para poder transmitirse en los centros residenciales. La estructura física influye mucho, hay algunos que apenas tienen habitaciones individuales, ni espacios para sectorizar, donde hay grupos de personas que comparten espacios comunes... y a esto hay que sumarle la vulnerabilidad de los mayores. Ahora las residencias están bien, afortunadamente todos estamos vacunados y se ha notado.

- ¿Cómo vivió aquellos meses?

- Yo los recuerdo con una intensidad y una incertidumbre terrible. No sabíamos qué iba a pasar, cómo se comportaba el virus, cómo podíamos evitarlo y a todos nos pilló con el pie cambiado. Solo veíamos que se transmitía con muchísima celeridad y que estaba produciendo muertos en las residencias. El trabajo era muy intenso, no había horarios, hubo escasez de EPI y pasamos mucho miedo porque trabajamos con personas vulnerables.

«Hay que crear ambientes amigables y acogedores. Las personas no vivimos con un médico y una enfermera en casa» hogar

- ¿Cuál es la situación ahora?

- Estamos mucho más preparados y las medidas de prevención están ya perfectamente instauradas. Pero ha sido agotador, fue una situación muy complicada en todos los lugares, lo que pasa es que llamaba la atención que en los hospitales las personas morían y en las residencias parece que se dejaban morir. Y esto hay que cambiarlo, porque los profesionales de residencias nos hemos dejado la piel y se ha dado una buena calidad de atención.

- ¿El coronavirus ha evidenciado la necesidad de cambiar el modelo actual?

- Sí, pero esto es algo que llevábamos hablando desde hace años. Claramente es necesario un cambio. Tenemos un modelo residencial institucional, que es rechazado por la ciudadanía. Todos vamos a envejecer y tenemos muy claro cómo queremos que nos cuiden, pero esto no es por el coronavirus. Recuerdo que antes de 2010 veníamos hablando del modelo de atención centrado en la persona y quitar ese ámbito institucional y paternalista que estamos teniendo. Vamos camino de mejorar.

- ¿Cómo queremos que nos cuiden?

- Que nos tengan en cuenta, que nos pregunten, que conozcan nuestras biografías, nuestras preferencias y gustos, qué es lo que no queremos y que respeten nuestros derechos porque estos no se pierden con la edad. Y eso de medicalizar las residencias, que se ha hablado tanto, las personas no vivimos con un médico y una enfermera en casa. Otra cosa es que sí que tiene que haber profesional cualificado en las residencias porque estas personas requieren de una intensidad en el cuidado importante.

- ¿Cuál es el perfil de las personas mayores que ingresan en las residencias?

- Son un perfil más frágil con una media de edad mucho más alta, de unos 85 años y donde el tiempo de estancia media está en 2-3 años.

- ¿Cuáles serían las claves para el futuro de la atención a los mayores?

- En cuanto a la estructura, se trata de crear espacios de unidades convivenciales que conformen un hogar para poder ofrecer esa atención personalizada, no grandes centros, y con espacios abiertos de jardín, habitaciones individuales…, ambientes amigables, domésticos, acogedores.

- ¿Y en cuanto a la atención?

- Un modelo personalizado y centrado en ellos; trabajar para las personas pero con las personas. A los mayores no se les ha preguntado cómo han vivido la pandemia ni cómo quieren ser atendidos, lo hemos hecho los demás y son ciudadanos de pleno derecho hasta el último momento. Si preguntas a las personas mayores dónde quieren ser atendidas o cuidadas, dicen que en casa. Todos queremos estar en nuestras casas. Lo que se pretende es que las personas mayores estén el máximo tiempo en su domicilio, Y, por supuesto, hay que mejorar la coordinación sociosanitaria.

«Debe haber ayudas domiciliarias más potentes para que ir a una residencia sea el último recurso» servicio domiciliario

- ¿Lo ve viable?

- Debe haber un desarrollo de servicios sociales domiciliario más potente para que el ir a una residencia sea el último recurso.

- ¿Todos estos cambios necesitarán un aumento de plantillas?

- No necesariamente. Es evidente que hace falta financiación y recursos, y tiene que haber unos ratios mínimos de atención para llevar el modelo adelante. Pero solo con incrementar los ratios no es suficiente. Se trata de cambiar la forma de intervenir con los mayores, cambiar la mirada.

- Hay asignaturas pendientes.

- Sí y otra de ellas es el reconocimiento de los trabajadores del ámbito de la geriatría, que siempre se nos ha considerado como profesionales de tercera. Pero la imagen que se da y se tiene de las residencias no es muy buena.