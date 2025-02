La Protectora de Animales de Gipuzkoa abrirá sus puertas el lunes pero solo con cita previa En la entidad no han registrado un aumento de entrada de animales de propietarios contagiados o fallecidos por coronavirus

b.campuzano Jueves, 30 de abril 2020, 13:11 | Actualizado 15:55h.

Si ha habido un bien preciado en esta cuarentena, al margen de la harina y la levadura, han sido los canes. Sacar a pasear al perro era uno de los motivos por los que se podía salir de casa y estirar las piernas. Más de uno seguro que en su día pensó en adquirir temporalmente una mascota para beneficiarse de las salidas sin tener en cuenta las consecuencias de tener un perro a su cargo. Afortunadamente para los animales las adopciones y acogidas de las protectoras se paralizaron desde que comenzó la crisis sanitaria. Hoy, 47 días después, la Sociedad Protectora de Animales de Gipuzkoa ha anunciado que «a partir de este lunes vamos a volver a la normalidad y se va a poder adoptar y acoger aunque solo con cita previa».

Marcado en rojo el calendario desde que el presidente del Gobierno anunciara que se podían abrir los negocios que cumplieran con los requisitos sanitarios obligatorios, este lunes la protectora de Gipuzkoa abrirá la persiana. En realidad, nunca la cerraron del todo. «Los animales han estado atendidos como siempre. Nos hemos organizado en dos equipos y hemos ido rotando por semanas, hemos tomado precauciones para minimizar los riesgos», explica Cristina Mintegui, subdirectora de la entidad.

A diferencia de algunos refugios que están al borde del colapso tras la entrada de animales de propietarios contagiados o fallecidos por coronavirus en el de Gipuzkoa la mayoría de los perros que han llegado «no tenían nada que ver con el virus. Solo tuvimos un caso hace un mes. Recibimos a cinco perros que eran de una persona fallecida por el COVID-19, pero nada más», aclara Mintegui.

En la Sociedad Protectora de Animales de Gipuzkoa el flujo de entrada de canes parece no haber variado con la crisis sanitaria. Eso significa que no se ha producido un aumento de los abandonos. «No hemos notado nada destacable, quizá en los últimos días alguna entrada más, pero no estamos desbordados. Aquí hay normalidad. Tenemos entre noventa y cien perros, pero ha habido épocas en las que hemos llegado a tener hasta 140», detalla la subdirectora.

Con cita previa y sin aglomeraciones. En el centro ya tienen todo organizado para que los interesados que quieran adoptar o acoger un perro puedan hacerlo sin temor a contagiarse. «No va a ser posible que 30 personas paseen como suele pasar los sábados», recalca Mintegui. Serán visitas individuales y respetando todas las medidas de seguridad.