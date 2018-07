Convocan huelga de los socorristas en las playas de Gipuzkoa los días 29, 30 y 31 Un grupo de socorristas en la playa de La Concha reivindicando sus derechos laborales. / SARA SANTOS EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 julio 2018, 06:34

Los socorristas de las playas guipuzcoanas han dicho «basta» a sus condiciones laborales e irán a la huelga los próximos 29, 30 y 31 de julio, una acción que se sumará a la advertencia que ya dieron el pasado 13 de abril, cuando se concentraron en La Concha.

ELA avanzó ayer la convocatoria de paros, ante la falta de «avances» en la negociación de sus condiciones laborales. Hoy concretarán en una rueda de prensa los detalles de las reivindicaciones. La semana pasada, en una concentración, reclamaron una mejora salarial -los socorristas no sumeran los mil euros mensuales-, que se considere el contrato fijo eventual y jornadas menos maratonianas, no de «diez horas al día con un descanso de 20 minutos». Reivindican que la plantilla deje de tener un contrato eventual, que se aplica incluso a quienes «han trabajado en la playa durante años». La jornada laboral es otro de los motivos que les empuja a movilizarse: «No estamos en desacuerdo con que un socorrista abra y cierre la playa, pero los descansos son esenciales», explicó Maddi Aspiazu, portavoz de ELA. También quiso recalcar que lo hacen «sin cobrar los días festivos o días extras con el plus que suele ser habitual», señalaron entonces.

Desde el sindicato piden que tanto Cruz Roja como los ayuntamientos del territorio actúen para paliar esta situación y como mínimo equiparen sus condiciones a las que tienen los socorristas de piscina que pueden llegar a cobrar «incluso 600 euros más».

E.Coli en Orio

Por otro lado, el Ayuntamiento de Orio informó ayer de que debido a las lluvias de los últimos días, los análisis del Gobierno Vasco han revelado que el agua se encuentra sucia y con unos niveles de la bacteria E.Coli superiores a los recomendados. Por eso, ayer se prohibió el baño tanto en la playa como en la ría, y se anunció que Osakidetza va a intensificar los análisis.