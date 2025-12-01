El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez La nueva plataforma digital del Consejo de Notarios permite conocer los datos de todas las compraventas por municipios e incluso por código postal

Gipuzkoa se ha convertido en un territorio donde el precio de la vivienda marca diferencias casi de un barrio a otro. Año tras año se siguen encadenando récords. Tanto es así que por primera vez en la última década, en lo que va de año, los precios de las casas han alcanzado, de media, los 3.463 euros por metro cuadrado. ¿La conclusión? Acceder hoy a una vivienda en propiedad es, para muchos, un ejercicio casi imposible en según que zonas. El contraste entre municipios estan pronunciado que la experiencia de buscar piso en Ataun, Beasain o Zarautz no tiene nada que ver con hacerlo en Donostia o en Eibar. Las diferencias en cuanto a precio son abismales. Según los datos de la plataforma digital del Consejo General del Notariado, basados en escrituras de compraventa, en el último año se han llegado a pagar 10.026 euros por metro cuadrado en Miraconcha, mientras que en Ataun, donde solo hay un único código postal, el precio se sitúa en 989 euros. Diez veces menos, en apenas cincuenta kilómetros de distancia.

Si bien es cierto que Miraconcha es un extremo dentro del mercado inmobiliario. De hecho en todo España, solo hemos encontrado dos códigos postales donde se supere la barrera de los 10.000 euros, uno en Madrid y otro en Barcelona. En el resto del Estado no hay más lugares en los que se haya tenido que desembolsar semejante cantidad por un metro cuadrado.

Volviendo al territorio, siempre según los mismos datos, se observa que el coste medio por metro cuadrado ronda los 3.463 euros, por encima tanto del valor medio en Euskadi (2.869 euros) como del registrado hace más de una década. La comparación con 2014 es reveladora: por una vivienda de algo más de 80 metros cuadrados, se pagaban en torno a 2.431 euros por metro cuadrado. Hoy, por una superficie similar, habría que desembolsar 3.463 euros por metro cuadrado. O dicho de otra manera: adquirir un piso medio costaba entonces 209.148 euros, frente a los 292.177 actuales. Un incremento de 39,7%.

La evolución del precio muestra una tendencia alcista sostenida durante la última década que se ha traducido en la expulsión de determinados colectivos del mercado, especialmente en los municipios donde la vivienda ha alcanzado cifras récord. Desde 2014, el valor de las viviendas solo ha bajado en dos ejercicios, 2015 y 2018; en todos los demás años ha aumentado, con incrementos que oscilan entre 3.000 y 19.500 euros en los casos más extremos. En el último año, el precio medio ha subido un 4,61%. El cambio de 279.311 euros a 292.177 es una de las mayores variaciones registradas en una década, en un contexto en el que la inflación, el encarecimiento del alquiler y el incremento de los costes de vida hacen aún más difícil acumular el ahorro necesario para la entrada de una hipoteca.

La plataforma notarial permite también observar cómo Gipuzkoa reproduce una doble realidad: municipios con precios muy elevados conviven con otros donde comprar es todavía relativamente accesible. De los 88 municipios del territorio, con datos disponibles en 64 ya que en los otros no se han registrado en lo que va de año compraventas, solo tres superan los 5.000 euros por metro cuadrado: San Sebastián, Zarautz y Getaria.

El grueso de los municipios, 31 en concreto, se encuentran en la franja entre 2.000 y 4.000 euros por metro cuadrado. En el otro extremo, además de Ataun, figuran localidades como Ormaiztegi, Soraluze o Zaldibia, donde el acceso a la vivienda resulta más asequible.

En la capital guipuzcoana el fenómeno se intensifica. San Sebastián ha registrado una subida del 7,47%, pasando de 5.582 a 5.999 euros el metro cuadrado. Sigue lejos de grandes urbes como Madrid, donde el incremento anual ha sido del 15,2%, pero se mantiene entre las ciudades más caras del Estado. Y esa carestía ya no está concentrada únicamente en su conocida 'milla de oro'. Se extiende por varios barrios, empujando hacia arriba el coste de la vivienda en toda la ciudad.

En el último año se han realizado 2.011 operaciones, con un precio medio de 479.948 euros para viviendas de unos 86 metros cuadrados..

Miraconcha, como referente, refleja hasta qué punto se ha tensionado el mercado: 41 compraventas en un año con un precio medio de 1.162.375 euros para viviendas de 116 metros cuadrados. Cifras que revelan que ciertos segmentos de la demanda pueden pagar prácticamente cualquier precio.

Perfil del comprador

El informe también ahonda en el perfil de los compradores. Las adquisiciones por parte de extranjeros han aumentado de forma notable en el conjunto del Estado, pasando del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025. En Gipuzkoa, aunque no hay datos de evolución, sí se conoce el reparto de este año: 92,42% de compradores nacionales y 7,51% extranjeros, con rumanos y marroquíes residentes como los grupos con mayor presencia (8,81% respectivamente), seguidos de portugueses, pakistaníes y franceses.

El caso de San Sebastián destaca porque el perfil de los compradores está estrechamente ligados con su cercanía con el país vecino y con el atractivo que tiene para todos los turistas. De ahí que los franceses supongan el 11,11% de los compradores extranjeros, seguidos por estadounidenses, alemanes e italianos.

En cambio, en cuanto a la presencia de los jóvenes en el mercado ésta sigue cayendo. No tiene casi opción de acceder al mercado y así se refleja en la edad mediana del comprador que ha aumentado hasta los 46 años, seis más que hace una década. Además, en lo que va de año, la mitad de quienes adquieren vivienda en Gipuzkoa tiene entre 31 y 50 años, y el segundo grupo más numeroso es el de 51 a 60. En San Sebastián, por ejemplo, la edad mediana sube hasta los 50 años. Son seis años más que hace once años.

Camino del récord de operaciones en un año El alza en los precios se combina con un dinamismo frenético en la compraventa, fruto de la demanda que existe en la sociedad guipuzcoana. Así lo demuestran los datos del total del total de operaciones realizadas en el territorio, que entre agosto de 2024 y septiembre de 2025 ya se habían realizado 7.566 contratos y todo hace pensar que se batirá un récord. Mirando el histórico comprobamos que hoy en día se firman el doble de compraventas que hace una década. De hecho, desde 2016 se han superado anualmente las 5.000, incluso los 6.000 operaciones. San Sebastián se consolida como el motor del mercado, con 2.021 compraventas en el periodo citado. En los últimos doce año, solo en 2020 se superó la barrera de las 2.000 operaciones y el año en el que menos hubo fue en 2015 con 1.208.

