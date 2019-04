Continúan las labores de búsqueda del pescador navarro desaparecido Una lancha de la Cruz Roja, en la zona del suceso. / F. DE LA HERA DV Jueves, 18 abril 2019, 07:45

Los equipos de salvamento reanudaron ayer la búsqueda del joven navarro que el lunes fue a pescar a las rocas de Hondarribia y no regresó a su domicilio. El personal de rescate trabajó en la zona hasta entrada la noche, aunque las labores no dieron el resultado deseado. Hasta el momento, solo se ha localizado la mochila del joven desaparecido, de 29 años edad y vecino de la localidad de Legasa. Este elemento fue hallado en el agua por el personal de la embarcación 'Olearso' de la Cruz Roja, a unos doscientos metros de la costa y fue entregado a la Ertzaintza. En el interior de la misma se hallaron las llaves del coche que permanecía estacionado en las proximidades del merendero de Justiz. En el operativo participaron Cruz Roja de Hondarribia, Ertzaintza, una embarcación de Salvamento Marítimo, un helicóptero y bomberos de la Diputación de Gipuzkoa. Las labores se reanudarán hoy por la mañana. No se descarta que el joven pudiera haber sufrido una caída durante la galerna que se desató el lunes por la tarde, que dejó rachas de viento de 90 kilómetros por hora en la zona.