Contacto para una investigación del BCBL DV Sábado, 13 abril 2019, 09:39

El Basque Center on Cognition Brain and Language busca 45 nuevos voluntarios para participar en la segunda fase de la investigación sobre envejecimiento que están realizando. Todos los interesados en participar pueden llamar al teléfono 664 430584 o escribir a adinberri@bcbl.eu. Los participantes deben tener entre 55 y 75 años, ser diestros y no tener historia de enfermedad neurológica. Comenzará en mayo en Tabakalera, Ibaeta y Zarautz.