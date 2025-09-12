Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José María Fernández Alcalá, ayer tras su intervención en los Cursos de Verano de la EHU. Gorka Estrada

José María Fernández Alcalá / Director de Economía Circular de Ihobe

«Muchos consumidores son engañados por las etiquetas verdes»

La UE impulsa una nueva normativa para combatir el 'greenwashing', el «maquillaje ambiental» que ha sido detectado en el 70% de las estrategias de marketing

Josu Collantes

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:16

A la hora de hacer la compra, cada vez son más los consumidores que buscan productos que no dañen el medio ambiente. Sin embargo, detrás ... de etiquetas 'bio' o 'verde' a menudo se esconde otra realidad: muchas de ellas no se corresponden estrictamente con la realidad. Es una práctica conocida como 'greenwashing' (lavado de imagen vinculado a lo ecológico). Para poner fin a esta práctica, la Unión Europea ha impulsado la Directiva de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, que tiene como objetivo que las empresas sean veraces en sus mensajes para que los consumidores puedan tomar sus decisiones de compra basadas en una información fiable. En España, esta iniciativa se implementará a través de la futura Ley de Consumo Sostenible, una normativa que incorpora medidas específicas para evitar el 'greenwashing' y proteger al consumidor. José María Fernández Alcalá, director de economía circular de Ihobe, la sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, disertó ayer sobre la nueva regulación que entrará en vigor en la UE en septiembre 2026 durante su participación en el curso 'Escuela de Comunicación Ambiental 2025:Conversaciones Km0 para conectar con la ciudadanía' de los Cursos de Verano de la EHU.

