A la hora de hacer la compra, cada vez son más los consumidores que buscan productos que no dañen el medio ambiente. Sin embargo, detrás ... de etiquetas 'bio' o 'verde' a menudo se esconde otra realidad: muchas de ellas no se corresponden estrictamente con la realidad. Es una práctica conocida como 'greenwashing' (lavado de imagen vinculado a lo ecológico). Para poner fin a esta práctica, la Unión Europea ha impulsado la Directiva de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, que tiene como objetivo que las empresas sean veraces en sus mensajes para que los consumidores puedan tomar sus decisiones de compra basadas en una información fiable. En España, esta iniciativa se implementará a través de la futura Ley de Consumo Sostenible, una normativa que incorpora medidas específicas para evitar el 'greenwashing' y proteger al consumidor. José María Fernández Alcalá, director de economía circular de Ihobe, la sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, disertó ayer sobre la nueva regulación que entrará en vigor en la UE en septiembre 2026 durante su participación en el curso 'Escuela de Comunicación Ambiental 2025:Conversaciones Km0 para conectar con la ciudadanía' de los Cursos de Verano de la EHU.

– Cada vez son más las personas que caen en la trampa del blanqueo ecológico. ¿En qué consiste el 'greenwashing'?

– Es un maquillaje ambiental en la publicidad. Ocurre cuando una empresa usa argumentos ambientales para dar una imagen más positiva de lo que realmente es, mintiendo o exagerando atributos ecológicos. Hay que diferenciarlo del 'green marketing' legítimo, que sí comunica esfuerzos reales de sostenibilidad. El 'greenwashing' es lo que se busca regular con la nueva directiva porque engaña al consumidor.

– ¿Cuál ha sido la magnitud de este engaño que ha llevado a establecer esta normativa?

– Un estudio de la Comisión Europea analizó 150 estrategias de marketing relacionadas con el medioambiente y descubrió que más del 70% eran falsas o engañosas. Esto evidencia que los consumidores necesitan información veraz para poder confiar en los productos que realmente tienen un buen desempeño ambiental. El objetivo de la legislación es precisamente crear un mecanismo que proteja al consumidor, eliminando la publicidad engañosa y asegurando que solo se comunique aquello que es correcto y que se pueda verificar.

«No se permitirá utilizar de forma engañosa términos como eco, bio, verde, sostenible, circular o ecológico»

– Para frenar esta tendencia, ¿qué tipo de medidas se van a prohibir a partir del mes de septiembre del año que viene?

– La directiva prohibirá las prácticas de publicidad y marketing que se consideren 'greenwashing'. En este sentido, no se permitirá utilizar distintivos que aparenten ser sellos oficiales cuando en realidad sean inventados, ni recurrir de forma engañosa términos como eco, bio, verde, sostenible, circular o ecológico, salvo que el producto cuente con certificaciones oficiales que avalen un alto nivel de comportamiento ambiental. También quedará prohibido presentar un producto como si fuese globalmente beneficioso para el medio ambiente cuando en realidad solo incorpora mejoras poco significativas. En definitiva, solo podrán usar este tipo de mensajes aquellos productos que realmente demuestren, de forma verificable, un compromiso elevado con el medio ambiente.

– ¿Qué mecanismos se utilizarán para detectar estas prácticas engañosas en los productos?

– El control del cumplimiento recaerá en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que podrá actuar tanto de oficio mediante una vigilancia de mercado como a partir de denuncias. Pero lo esencial es el papel del consumidor: La norma busca que adopte una actitud crítica y penalice con su rechazo a aquellas marcas que engañen. Al fin y al cabo, el mayor valor de una empresa es su prestigio, y cuando los clientes lo ponen en duda es cuando se logran los mayores cambios. En caso de incumplimiento de las normas, se impondrán sanciones económicas.

– Si la normativa ya está haciendo que las empresas modifiquen sus prácticas, ¿cuál cree que va a ser la respuesta de los ciudadanos en su experiencia como consumidores?

– Se quiere que el consumidor pueda tener una mirada más crítica y que juegue un papel más activo. Para eso se crearán herramientas como el pasaporte digital de producto o la información obligatoria en las etiquetas.

«La directiva europea entrará en vigor dentro de un año y obligará a que la información de los productos sea más veraz»

– Ante esta medida, ¿cree que va a aumentar la confianza de los ciudadanos hacia los productos que están denominados como verdes?

– La idea de esta legislación es que la gente vuelva a confiar en la información sobre productos medioambientales. Hoy muchos consumidores quieren cuidar el planeta pero no se fían de lo que se les dice. Por eso no siempre eligen productos sostenibles.

– ¿Cree que la directiva tendrá el impacto esperado en un momento en el que aumentan las posiciones críticas con las políticas medioambientales?

– Veo esta nueva norma con esperanza. Sí, hay problemas y gente que niega la realidad, pero cada vez más las decisiones sobre lo que compramos y cómo vivimos toman en cuenta el medio ambiente. Para las empresas que hacen las cosas bien, esto es una buena noticia: se van a ver reconocidas y beneficiadas, mientras que solo afectará negativamente a quienes actúan mal. No es la ley perfecta, pero es un paso hacia lo sostenible.