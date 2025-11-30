Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa El can fue encontrado en la galería de una mina tras las labores conjuntas de los basozainak de la Diputación y de los bomberos del Bidasoa

Un rescate especial y con final feliz. El trabajo conjunto de Basozainak de Gipuzkoa y los bomberos del Bidasoa ha culminado este sábado con el rescate de un perro llamado Fox tras diez días desaparecido. La búsqueda, inicialmente emprendida por el dueño del can y su hijo por un monte guipuzcoano, se resolvió gracias a la intervención coordinada de ambos cuerpos.

Según han publicado ambos en sus redes sociales, Fox fue encontrado en la galería de una mina gracias al apoyo de un perro de rescate. Tras la finalización exitosa de la operación, los Basozainak (los guardabosques de la Diputación de Gipuzkoa) expresaron su admiración por la resistencia del animal: «No lo olvidaremos. ¡Aupa Fox, perro duro!».

Este tipo de intervención de campo pone de manifiesto la labor de control y seguridad que realiza la Guarda Forestal en Gipuzkoa. Gipuzkoa cuenta con una alta cobertura forestal, siendo el 63% del territorio cubierto por bosques, lo que lo sitúa como uno de los territorios más forestales de Europa, de ahí la importancia de este cuerpo.

El papel de los basozainak

La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene competencia exclusiva en materias como montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos, guardería forestal, y la conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales, y estas competencias son materializadas por el cuerpo de Guardas Forestales. El personal de guardería forestal tiene, a todos los efectos, la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Entre sus principales responsabilidades se encuentra la función de policía y control, la cual asegura la correcta observancia de la normativa forestal, de caza y pesca fluvial, y de conservación de la naturaleza. Además de estas tareas de vigilancia, los Basozainak también se encargan de tramitar las autorizaciones y subvenciones forestales, realizando el seguimiento de su correcta ejecución.