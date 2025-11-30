Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fox, junto a su propietario, es alimentado tras ser rescatado este sábado.

Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa

El can fue encontrado en la galería de una mina tras las labores conjuntas de los basozainak de la Diputación y de los bomberos del Bidasoa

J. F.

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:03

Comenta

Un rescate especial y con final feliz. El trabajo conjunto de Basozainak de Gipuzkoa y los bomberos del Bidasoa ha culminado este sábado con el rescate de un perro llamado Fox tras diez días desaparecido. La búsqueda, inicialmente emprendida por el dueño del can y su hijo por un monte guipuzcoano, se resolvió gracias a la intervención coordinada de ambos cuerpos.

Según han publicado ambos en sus redes sociales, Fox fue encontrado en la galería de una mina gracias al apoyo de un perro de rescate. Tras la finalización exitosa de la operación, los Basozainak (los guardabosques de la Diputación de Gipuzkoa) expresaron su admiración por la resistencia del animal: «No lo olvidaremos. ¡Aupa Fox, perro duro!».

Este tipo de intervención de campo pone de manifiesto la labor de control y seguridad que realiza la Guarda Forestal en Gipuzkoa. Gipuzkoa cuenta con una alta cobertura forestal, siendo el 63% del territorio cubierto por bosques, lo que lo sitúa como uno de los territorios más forestales de Europa, de ahí la importancia de este cuerpo.

El papel de los basozainak

La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene competencia exclusiva en materias como montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos, guardería forestal, y la conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales, y estas competencias son materializadas por el cuerpo de Guardas Forestales. El personal de guardería forestal tiene, a todos los efectos, la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Entre sus principales responsabilidades se encuentra la función de policía y control, la cual asegura la correcta observancia de la normativa forestal, de caza y pesca fluvial, y de conservación de la naturaleza. Además de estas tareas de vigilancia, los Basozainak también se encargan de tramitar las autorizaciones y subvenciones forestales, realizando el seguimiento de su correcta ejecución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  7. 7

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
  8. 8

    El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul
  9. 9

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  10. 10 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa

Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa