Una treintena de municipios y colegios critica que la Diputación introduzca cambios en el Multikirola de forma unilateral

El deporte escolar está viviendo un 2025 movido desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulase la obligatoriedad de participar en las ... actividades del centro escolar para poder estar inscrito en un club, y la polémica vive un nuevo capítulo en un enfrentamiento que ha surgido entre «la dirección política» del departamento de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa y los técnicos del propio departamento, apoyados por representantes de al menos una treintena de municipios y colegios de Gipuzkoa que participan en el Consejo Territorial de Deportes, un órgano consultivo.

Todo surge a raíz de tres modificaciones que ha habido para la nueva temporada 2025/26 anunciadas en septiembre por la Diputación y el departamento de Goizane Álvarez que afectan a la zonificación y al calendario en las categorías de benjamín (8-9 años) y alevín (10-11 años). Desde este curso los clubes pueden disputar partidos a lo largo del territorio de Gipuzkoa, cuando hasta ahora el ámbito máximo era el local o el comarcal. Además, cuando la competición no esté garantizada, esos clubes podrán solicitar una excepción a la Diputación para poder competir fuera del territorio. Y también se flexibiliza el aspecto de que puedan salir de Gipuzkoa en periodo no lectivo (Navidad, Semana Santa, verano y puentes en los que no se organicen encuentros de Multikirola) creando una regla general en la que, con previo aviso, puedan jugar partidos en esas fechas.

El proceder para establecer estos cambios ha provocado el enfado de los técnicos de la Diputación y de una parte de los integrantes del Consejo Territorial de Deportes Escolar al defender que se ha hecho a pesar de su voto en contra en una consulta no vinculante. Estos últimos han emitido un comunicado señalando que «estamos indignados y sorprendidos» al comprobar que «en esta grave situación la Dirección haya tomado por sí misma una decisión por encima de las opiniones de los demás agentes, una falta de respeto manifiesta».

El Consejo Territorial de Deporte Escolar celebrado el 8 de julio aprobó por mayoría la propuesta prevista para el curso 2025/26, pero el Servicio de Actividades Física y Deportes recibió ocho días después otra propuesta con «diversas modificaciones por mandato de la dirección política», señalan el jefe del servicio Iñaki Iturrioz y la técnica de Deportes Itsaso Nabaskues en un documento firmado por ambos trabajadores de la Diputación.

Solicitaron información sobre la razón de esas modificaciones al entender que «se han venido realizando numerosas reuniones entendiendo que se había comunicado que no habría ninguna modificación para el nuevo curso» y defendiendo que «algunas de las novedades se alejan del modelo de iniciación deportiva que evita la especialización temprana y no orientada exclusivamente a la competición».

El director de Deportes Roberto Ramajo explicó que «las modificaciones propuestas son fruto de las diversas reflexiones recogidas en la reunión del Consejo Territorial de Deporte Escolar del 8 de julio, de otras conversaciones mantenidas con diferentes agentes y de las conclusiones que se vislumbran en la ponencia desarrollada en Juntas Generales», y que «se introducen unas novedades que no pretenden cuestionar bajo ningún concepto vuestro trabajo técnico. Los objetivos van en base a la necesidad de adecuar el programa a la realidad social en la que estamos en la actualidad».

Los miembros del Consejo que han emitido un comunicado señalan que «manifestamos a la dirección la necesidad de convocar el Consejo por la importancia del tema. En el Consejo extraordinario convocado de urgencia se plantearon y debatieron las propuestas de modificación, y aunque el Director trató de defender las propuestas de modificación, recibió el voto en contra o la abstención de todos los miembros del Consejo, solo hubo un voto a favor». Sostienen que el Servicio de Deportes de la Diputación emitió un informe negativo a las propuestas de cambio de su propio departamento, en el que se puede leer que «teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible en el ámbito, los criterios técnicos no avalan los últimos cambios introducidos por mandato de la dirección política» y que «algunos de los cambios propuestos podrían suponer un incumplimiento a la normativa vigente».

Sin embargo, representantes del Consejo critican que «dado el carácter consultivo y no vinculante del Consejo formado por representantes de ayuntamientos, colegios y federaciones, la Dirección de Deportes decidió continuar con estas modificaciones y se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la Orden Foral el 10 de septiembre».

Respuesta de la Diputación de Gipuzkoa

El departamento de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa ha respondido al comunicado transmitiendo que «el Consejo Territorial de Deporte Escolar es un órgano de carácter consultivo no vinculante, cuya función principal es aportar propuestas y puntos de vista diversos que enriquezcan las políticas públicas en materia de deporte escolar. Si bien las decisiones finales, en todo caso, corresponden al Departamento de Deportes, que actúa dentro de sus competencias y con pleno respeto al marco legal vigente, el propio Departamento manifiesta su voluntad de seguir colaborando como ha hecho hasta la fecha».

Además, defiende que «se han mantenido reuniones tanto en el seno del propio Consejo Territorial, como en las ponencias celebradas en Juntas Generales, espacios en los que todos los integrantes del consejo —incluidas las federaciones y clubes que no han firmado el comunicado— han sido escuchadas y han tenido oportunidad de trasladar sus aportaciones y preocupaciones. Una de las principales conclusiones de dichos foros ha sido la constatación de que el programa Multikirola congrega diversas sensibilidades y opiniones, y precisamente, tratar de hacer un modelo afín a todos y todas las participantes es obligación del Departamento de Deportes».

Por ello, añade que «las modificaciones introducidas en el programa suponen una adaptación necesaria a los nuevos tiempos y a las realidades actuales, recogiendo reivindicaciones históricas que la ponencia de trabajo celebrada durante estos últimos meses ha puesto de manifiesto. No supone romper con el modelo de deporte escolar de Gipuzkoa, sino flexibilizarlo para hacerlo más inclusivo, más participativo y más cercano a las diferentes realidades del territorio».