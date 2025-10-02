El Consejo de la Juventud de Euskadi pide a las tres diputaciones que asuman su responsabilidad en el caso Bernedo Señala que la competencia en materia de tiempo libre educativo corresponde a las administraciones públicas vascas

C. Turiel Jueves, 2 de octubre 2025, 16:51

El Consejo de la Juventud de Euskadi se ha pronunciado en torno al caso del udaleku de Bernedo y lo ha hecho reclamando a las instituciones públicas, y en concreto a las tres diputaciones forales, que asuman su responsabilidad. Así, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK) ha recordado que «la competencia en materia de tiempo libre educativo corresponde a las diputaciones forales». Para avanzar en la mejora y consolidación del tiempo libre educativo, algo que definen como «un ámbito fundamental para el desarrollo de la juventud vasca y para la cohesión social», el consejo juvenil vasco ha señalado, en un escrito, que «lo prioritario no es prolongar la discusión sobre competencias, sino que la institución responsable las asuma de manera clara y efectiva».

Según EGK, la Ley de Juventud de Euskadi (Ley 2/2022, de 31 de marzo) señala «claramente» que la competencia en materia de tiempo libre educativo corresponde a las diputaciones forales, incluyendo la «supervisión, control e inspección» de los campamentos y actividades juveniles. También el Decreto 85/1985, de 25 de marzo, sobre actividades juveniles de tiempo libre, «refuerza este marco» y confirma que las diputaciones forales son las encargadas de «garantizar la seguridad, calidad y buen funcionamiento de estas actividades».

El consejo juvenil vasco considera «prioritario» superar la discusión competencial y ha destacado el compromiso de las entidades de tiempo libre y de las monitoras y voluntariado, que «hacen posible que en Euskadi sigamos teniendo una red de tiempo libre profesional, sólida y de gran importancia para la infancia y la juventud. Su compromiso y dedicación son esenciales para mantener espacios seguros, inclusivos y formativos en toda Euskadi.», ha subrayado.