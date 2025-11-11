El congreso sobre zonas tensionadas del día 19 en Donostia alcanza los 300 inscritos

El primer congreso internacional 'House Action: Ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados', que se celebrará el próximo miércoles 19 en Tabakalera, ha alcanzado ya ... los 300 inscritos. El Departamento vasco de Vivienda, que organiza el encuentro de Donostia, hizo un llamamiento ayer a los profesionales del sector y a la ciudadanía en general a que participe. «Queremos que la gente se acerque, escuche, aporte y forme parte del debate. Este es un espacio para todas las personas que creen que la vivienda debe ser un derecho real, no un privilegio», aseguró el consejero Denis Itxaso. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse hasta el domingo 16 en la web houseaction.eus.

El congreso, que se celebrará en una única jornada de mañana y tarde, contará con la participación de más de 30 representantes de distintos municipios, gobiernos autonómicos y expertos internacionales, y será clausurado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Se abrirá con un diálogo entre Denis Itxaso y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. A lo largo del día, se sucederán mesas redondas en las que participarán los alcaldes de Bilbao, Donostia y Vitoria junto a representantes de Pamplona, Barakaldo, Irun o Errenteria.

El economista José García Montalvo ofrecerá una ponencia sobre la evolución de los precios, mientras que expertos internacionales aportarán una visión comparada de las políticas europeas.