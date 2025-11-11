Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De los Toyos e Itxaso, en la presentación del congreso en Tabakalera. IREKIA

El congreso sobre zonas tensionadas del día 19 en Donostia alcanza los 300 inscritos

Vivienda anima a profesionales del sector y a la ciudadanía en general a apuntarse antes del domingo para la cita que tendrá lugar en Tabakalera

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El primer congreso internacional 'House Action: Ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados', que se celebrará el próximo miércoles 19 en Tabakalera, ha alcanzado ya ... los 300 inscritos. El Departamento vasco de Vivienda, que organiza el encuentro de Donostia, hizo un llamamiento ayer a los profesionales del sector y a la ciudadanía en general a que participe. «Queremos que la gente se acerque, escuche, aporte y forme parte del debate. Este es un espacio para todas las personas que creen que la vivienda debe ser un derecho real, no un privilegio», aseguró el consejero Denis Itxaso. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse hasta el domingo 16 en la web houseaction.eus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  6. 6

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años
  7. 7

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  8. 8

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  9. 9 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  10. 10 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El congreso sobre zonas tensionadas del día 19 en Donostia alcanza los 300 inscritos

El congreso sobre zonas tensionadas del día 19 en Donostia alcanza los 300 inscritos