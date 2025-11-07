Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ejemplares de almeja asiática detectados en el río Oria. Irekia

Confirman por primera vez la presencia de la almeja asiática en el río Oria a la altura de Aginaga

Se ha detectado la presencia de individuos juveniles, lo que confirma la existencia de una población reproductora activa

A. I.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

Nuevos muestreos realizados para la Agencia Vasca del Agua-URA, adscrita al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, han confirmado la ... detección de ejemplares de la almeja asiática (Corbicula fluminea) en el tramo bajo del río Oria, a la altura de Aginaga. Han sido localizados únicamente en un tramo de unos tres kilómetros. Se ha detectado la presencia de individuos juveniles, lo que confirma la existencia de una población reproductora activa.

