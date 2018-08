«Un bar es la segunda casa de una persona»

Hablar con Adolfo Pantigoso es dar un salto al pasado. Su historia no es solo la suya. También es la del disco pub Hollywood. Y la de generaciones de guipuzcoanos que alguna vez cruzaron el umbral del bar de copas más antiguo de San Sebastián para sumergirse en su cálida intimidad de paredes rojas y acolchados de cuero negro.

Adolfo se acomoda en la barra, invita a una cerveza y señala al fondo, hacia los estantes repletos de botellas de ginebra iluminadas por una tenue luz azul. En aquel rincón latió durante décadas el corazón del bar: dos platos con sus correspondientes amplificadores y decenas de discos que se renovaban continuamente.

Historias La mujer. «Tenía una bolsa de plástico y estaba desnuda de cintura para abajo. El bar estaba lleno. La acompañamos en medio de toda la gente a la puerta y salió. Casi nadie se dio cuenta». Los futbolistas. «Aldridge solo bebía cerveza y Atkinson de todo, un día me pidió coñac con zumo de naranja y cuando le dije que no tenía zumo me contestó 'pues coñac solo'».

Es mediodía y los proveedores ya se han ido. Vigilado de cerca por la ubicua mirada de Clint Eastwood, Adolfo recuerda una escapada que a finales de 1976 hizo a Pamplona. Tenía 27 años, trabajaba en la sala de fiestas Tiffany«s, en la calle Balleneros, y en la mente le bullía algo que vio la luz en la capital navarra. «Fuimos al 'Conocerte es amarte, baby' en el barrio de San Juan. Allí había uno que ponía música con dos platos y gente guapa en la barra». No era un bar ni una discoteca, sino un termino medio que Adolfo se trajo a San Sebastián.

Contó su idea a Chuchín Fernández-Garate, que era socio de un negocio de ambigua reputación en la calle Blas de Lezo. «Había sido antes un club para gente selecta pero después fue cambiando, aunque no era un puticlub. Me acuerdo de que en la parte superior tenía un guardarropas y un reservado». El local estaba decorado como un mesón, con oscuras vigas de madera que acabaron pintadas de rojo y que han perdurado hasta hoy.

Los guerrilleros

En mayo de 1977 abrió sus puertas el primer pub de San Sebastián y el único de los de aquella época –junto con el Tanit de Amara– que aún perdura. Muy pronto Adolfo pudo comprobar que se había embarcado no solo en un negocio sino también en un termómetro de su época. «Quince días después de abrir mataron a tres policías en Amara y entraron al pub veinte guerrilleros de Cristo Rey. Lo destrozaron todo y nos calentaron bien. Después entraron en el cine Trueba y en un bar de la calle Iparraguirre. Eran tiempos muy revueltos»

A sus 68 años ya se ha jubilado, lo que no le impide aparecer continuamente por el disco bar, que ahora regenta su hijo, para echar una mano. Tras el Hollywood llegaron muchos más, casi todos desaparecidos. «En todos estos años bares de copas han abierto mil y han cerrado otros mil, mira si no lo que fue la calle San Bartolomé y lo que es ahora», dice. Quizá el secreto sea haber sabido mantener una personalidad propia más allá de las modas. y, sobre todo, la música, siempre tutelada por la fotografía de David Bowie que compró en un viaje a Nueva York.

Los primeros clientes del Hollywood fueron jóvenes ansiosos de ritmos nuevos en un país recién salido de una dictadura donde el panorama musical era desolador. Ayudado por su amigo Juan Carlos, pinchadiscos en el KU, se fue haciendo con «los discos que funcionaban en Ibiza». Además, cada quince días viajaba a Biarritz para comprar novedades que aquí eran impensables de encontrar. «Siempre estuvimos en vanguardia», asegura Adolfo, que con el tiempo ha acumulado una colección de 3.000 vinilos.

Aquella juventud ansiosa de finales de los 70 se graduó en musicología en el Hollywood. Algunos lo hicieron con matrícula de honor, como una joven y entonces desconocida Orquesta Mondragón que acudía al disco bar a escuchar música. De los altavoces surgían canciones de Santana, Lou Reed, David Bowie, Allman Brothers, Neil Young, Crosby Stills and Nash o los Creedence. «Todas las noches cerrábamos con 'Goodnight ladies', de Lou, y desde el principio es obligatorio que cada día suene una canción de los Creedence».

Todo ello lo devoraban los inexpertos oídos de clientes que fueron cambiando con la música y el tiempo. Los años ochenta fueron los de la movida y la plaga de las drogas, a las que hizo frente Adolfo. «Yo he sido muy tajante con eso, no he dejado que se fumara ni un canuto en el pub», afirma. La década terminó en plena ebullición del sida y comenzó con la aparición de una juventud diferente. «En los noventa apareció una generación distinta, mucho más abierta, más educada de cabeza y preparada para la vida. Sabían lo que eran las drogas y lo que era beber, algo que no se sabía en los ochenta, que fueron terribles».

Al otro lado de la barra Adolfo observaba. Vio a un cliente al que tuvo que ayudar porque se le había ocurrido meter la cabeza en la barandilla y no podía sacarla. Vio a una mujer desnuda de cintura para abajo que permanecía en pie, con una bolsa de plástico, junto a la barra de la planta alta. «El bar estaba lleno de gente. Me llamó un camarero y me dijo que subiera para ver una cosa. Me la encontré allí, medio desnuda y tranquila. Le hicimos un hueco entre la gente, bajamos la escalera, cruzó el bar, le abrimos la puerta y ella salió a la calle. Lo curioso es que casi nadie se dio cuenta».

Camioneros daneses

Adolfo conoció a seres de toda condición, como los dos enormes camioneros daneses 'que venían a San Sebastián a comprar hormonas'. «En una tarde se tomaron cada uno sesenta chupitos de tequila con unas gotas de tabasco». Se hizo amigo también de una generación de futbolistas de los que no hay ahora porque «están más vigilados». «Aldridge solo bebía cerveza y Atkinson de todo, un día me pidió coñac con zumo de naranja y cuando le dije que no tenía zumo me contestó 'pues coñac solo'».

«Un bar es la segunda casa de una persona», afirma Adolfo Pantigoso mientras ofrece una segunda cerveza y sigue entrelazando su historia con la del Hollywood y la de todos en general. «En los años ochenta se salía todas las noches pero en los noventa eso terminó, ya no era como antes. La gente ahorraba más y viajaba; en invierno se iban todos a la nieve, parecía que si no esquiabas eras un pringado».

Adolfo Pantigoso reniega de los nuevos bares «llenos de cristales» que nacen ya sin personalidad. Él defiende el suyo y cuando alguien le pregunta por qué no quita los anacrónicos 'Disco-pub' en el exterior, le responde más o menos que por encima de su cadáver. En medio del pub varias barandillas sirven de apoyo a los clientes. Pertenecen al hotel Continental, en su día uno de los más lujosos de España, que fue derribado en 1972. En el mismo edificio del Hollywood está ubicado el hostal Bahía. A veces entraban turistas preguntando por el hostal y cuando les decían que arriba, subían las escaleras y se quedaban junto a la barra vacía pensando que era la recepción. «Se tiraban media hora esperando y después bajaban y se iban». Es posible, aunque no pueda asegurarse, que alguno de aquellos viajeros continúe allí, acodado en la barra mientras suena 'Goodnight ladies', sin recordar muy bien qué pinta en ese lugar, convertido en el fantasma del Hollywood. En la historia de todos nosotros.