Condenado a tres años y medio por herir con un cuchillo a un compañero de piso en Hondarribia La Audiencia desestima la versión mantenida por la Fiscalía que consideró que el acusado tuvo la intención de matar a la persona lesionada JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 julio 2018, 06:39

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a penas que suman tres años y seis meses prisión a un hombre que hirió con un cuchillo a otra persona en el transcurso de un altercado que se produjo en una villa en Hondarribia. El acusado se enfrentaba inicialmente a una imputación de tentativa de homicidio por la que le pedían nueve años. La Sección Primera, sin embargo, le sentencia por lesiones y dos amenazas.

Los hechos ocurrieron la noche del 19 de marzo de 2015, en Hondarribia. El acusado, que residía en calidad de inquilino en una vivienda anexa a una villa, accedió a la cocina de dicho inmueble donde se hallaban la propietaria, así como otras dos personas, entre ellas la víctima, que tenía alquilada otra habitación.

Durante el juicio, la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa sostuvo que el acusado, «con el propósito de acabar con la vida de uno de ellos y atemorizar a los presentes», les manifestó «que les iba a poner las pilas a todos». Ante la agresividad que mostraba, la víctima intentó que el acusado primero se calmase y seguido que depusiese su actitud. Sin embargo, no consiguió su objetivo, de forma que el inculpado se encaminó hacia él portando un rodillo de cocina de treinta centímetros de longitud, a la vez que escondía un cuchillo de unos veinte centímetros de hoja en el interior de la manga.

El escrito de la acusación pública detalló que el procesado esgrimió el rodillo en actitud amenazante hacia la víctima mientras le decía que le iba a «partir la cabeza». Seguidamente, añadió que le lanzó dos acometidas que la persona logró neutralizar. En el transcurso del altercado, el rodillo terminó por los suelos, momento en el que el acusado echó mano al cuchillo. El inculpado blandió el arma a la vez que decía «te voy a pinchar en ocho sitios para que te desangres», según la acusación publica.

El tribunal sentencia al encausado por un delito de lesiones y por otros dos de amenazas

Los magistrados sostienen que la víctima se hirió en una mano cuando trató de arrebatarle el arma

El acusado, «con ánimo de acabar con la vida» de la víctima, argumentó la Fiscalía, dirigió el cuchillo hacia el cuello de su oponente y a continuación intentó clavárselo en el estómago y en el corazón. El hombre, no obstante, logró agarrar al acusado de la muñeca, lo que le permitió inmovilizarle y consiguió que soltara el arma. Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una herida de 3,5 centímetros en su mano izquierda.

Intención del acusado

La Fiscalía consideró que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y de dos de amenazas. Por el primero de ellos reclamó siete años y tres meses de prisión, en tanto que por los dos de amenazas pidió un año y seis meses.

La Audiencia, sin embargo, considera que los hechos que acontecieron son únicamente constitutivos de un delito de lesiones y no de «tentativa de homicidio». Añade el tribunal que «siendo cierto que el acusado esgrimió un cuchillo», no lo es menos que en ningún momento «impactó contra parte alguna del cuerpo» de la víctima. «Si la intención del acusado era acabar con la vida» de su oponente portando un rodillo y el cuchillo, «parece lógico pensar que podía haber lesionado de gravedad a su víctima y, sin embargo, esta resultó indemne del enfrentamiento», salvo de la lesión que sufrió en un dedo de la mano y que según la Sala fue producto de un intento por su parte de arrebatar el cuchillo al acusado, y no de una «acción directa e intencionada de este». Por ello, la Audiencia concluye «que nos encontraríamos ante un delito de lesiones consumado con uso de instrumento peligroso», por el que le impone dos años de prisión. También le sentencia a otros dieciocho meses por otros dos delitos de amenazas y le obliga a indemnizar a la víctima con 300 euros por las lesiones y con 1.480 por la secuelas. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.