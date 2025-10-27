Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los abogados de las partes implicadas y el tribunal en la sala de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa donde se ha celebrado la vista oral. Iván Montero

Condenado a 5 años de prisión por agredir con una botella en la cara a otro hombre en Irun

La Fiscalía solicitaba 11 años, pero la pena ha sido rebajada tras llegar las partes a un acuerdo de conformidad

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:16

La Fiscalía de Gipuzkoa y las partes implicadas han alcanzado un acuerdo de conformidad este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en el que ... se incluye una rebaja de pena para el acusado de agredir en la cara a otro varón con una botella a la salida de una discoteca de Irun. En un principio, el procesado enfrentaba una posible condena de 11 años de cárcel por los delitos de lesiones, maltrato de obra y amenazas. No obstante, tendrá que cumplir 5 años de reclusión tras haber visto rebajada la pena por los tres delitos que se le atribuían (4 por el delito de lesiones y uno por los dos de amenazas).

