Condenado a 5 años de prisión por agredir con una botella en la cara a otro hombre en Irun

La Fiscalía de Gipuzkoa y las partes implicadas han alcanzado un acuerdo de conformidad este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en el que ... se incluye una rebaja de pena para el acusado de agredir en la cara a otro varón con una botella a la salida de una discoteca de Irun. En un principio, el procesado enfrentaba una posible condena de 11 años de cárcel por los delitos de lesiones, maltrato de obra y amenazas. No obstante, tendrá que cumplir 5 años de reclusión tras haber visto rebajada la pena por los tres delitos que se le atribuían (4 por el delito de lesiones y uno por los dos de amenazas).

El Ministerio Público ha aceptado incluir la atenuante por consumo de bebidas alcohólicas en el momento de los hechos, considerando que las facultades del denunciado estaban alteradas. Mantiene los 20.500 euros que tendrá que abonar a la víctima en concepto de responsabilidad civil como compensación por los daños causados. Para asegurar el pago, se le retendrán 150 euros al mes del salario que cobra actualmente por un trabajo que realiza en el centro penitenciario de Zaballa (Álava), donde lleva recluido desde noviembre de 2022. La jueza ha indicado que, una vez cumpla parte de la condena, el resto podría ser sustituido por la expulsión del país.

A la salida de una discoteca en Irun

Los hechos a juzgar habrían tenido lugar de madrugada, en el exterior de un local de ocio nocturno de Irun. Sin embargo, la agresión se gestó en el interior. Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, el acusado y la víctima iniciaron una discusión que se originó cuando el primero acusó al otro de haberle quitado el teléfono móvil. En el seno de la disputa, el encausado «fue poniéndose más agresivo, llegando a arrojarle un vaso con líquido». Asimismo, «con ánimo de atentar contra su integridad física, le propinó una patada en el estómago, que no causó lesión» al agredido.

La acción motivó la intervención de los trabajadores de la discoteca, que acompañaron hasta la salida a la víctima y su compañera sentimental.

Poco después, salió de la discoteca el supuesto agresor, un hombre que cuenta con antecedentes penales y se encuentra en situación irregular en España. Al ver al denunciante con su novia, «comenzó a gritarle e insultarle» a ella, al tiempo que «rompió una botella de cristal contra una farola» e hizo «ademán de agredirla». Este hecho hizo que su novio intercediera. Entre ambos varones se inició un forcejeo tras el que la víctima cayó al suelo, donde el acusado «logró alcanzarle con la botella en la zona de la mandíbula», y le dio «una patada en el esternón».

Como consecuencia, la víctima tuvo que ser atendida quirúrgicamente en el Hospital Donostia, donde se le detectaron «múltiples cortes» en la cara y un brazo.