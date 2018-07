Condenado a 13 años de cárcel por acuchillar a dos hermanos en plena calle en Arrasate La Audiencia considera al procesado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa y considera que la víctima habría fallecido de no haber recibido asistencia sanitaria JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Martes, 24 julio 2018, 06:42

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a penas que suman trece años de prisión a un vecino de Arrasate por acuchillar a dos hermanos de origen marroquí en 2016 en la citada localidad. Uno de ellos sufrió dos perforaciones en el pecho que estuvieron a punto de causarle la muerte. Salvó la vida gracias a la rapidez con la que recibió asistencia médica. Su hermano sufrió dos heridas en una pierna. Al procesado se le considera autor de un delito de tentativa de asesinato y otro de lesiones agravadas. Además, deberá indemnizar a una de las víctimas con 16.762 euros y con otros 4.200 a su hermano. El tribunal también sentencia a un amigo del investigado a seis meses de prisión por amenazas.

Los hechos, según la resolución dictada por la Sección Primera de la Audiencia, tuvieron lugar en torno a las 20.30 horas del 29 de agosto de hace dos años. Los dos hermanos se dirigían a la parada de autobús de la calle San Andrés de Arrasate con el propósito de coger un transporte que les condujese a Deba. En aquel momento, los dos investigados, de 39 y 30 años, pasaron por el lugar, momento en el que produjo un cruce de miradas entre el principal acusado y el herido de mayor gravedad, tras lo cual los procesados se alejaron.

Sin embargo, transcurridos unos minutos, los encausados regresaron y lo hicieron provistos uno de ellos con una porra y el otro con seis vasos que empezó a lanzarlos contra uno de los hermanos, mientras gritaba «ahora vais a saber quién es el 'Heinke' de Mondra -apodo del acusado-. Aquí mando yo». La víctima a la que iban dirigidos los vasos trató de evitar los impactos y para impedir que continuase se acercó al agresor. Esta circunstancia dio lugar a un forcejeo en el transcurso del cual ambos cayeron el suelo.

La sentencia precisa que cuando la víctima trataba de incorporarse, el procesado, «de forma inopinada» y con la clara «intención de causarle la muerte», le asestó dos puñaladas con un cuchillo de grandes dimensiones, que ninguno había visto y que hasta ese momento lo había mantenido oculto entre las ropas.

El hermano de la víctima corrió a socorrer a su familiar y en su intento recibió otras dos cuchilladas, una en la rodilla y otra en el muslo derecho, además de golpes con una porra que le propinó el otro encausado.

«Pálido y sudoroso»

Como consecuencia de la agresión, el herido de mayor gravedad sufrió una lesión incisa en la «región centro esternal» y otra «en la torácica izquierda» que le causaron un «derrame pericárdico y neumotórax». La víctima fue evacuada en un coche particular al Hospital de Arrasate y de no haber sido trasladado con la rapidez que fue llevado, las lesiones le hubieran provocado la muerte». El tribunal considera en este sentido que el herido ingresó «pálido, sudoroso bradicárdico», con una parada cardiorrespiratoria que requirió de una maniobra de recuperación con cinco ciclos de masaje cardiaco.

Dada la gravedad de la situación, el paciente fue trasladado al Hospital Universitario de Donostia «donde fue sometido a una intervención quirúrgica que le salvó la vida».

El acusado tendrá que indemnizar a uno de los heridos con 16.700 euros y con otros 4.200 al otro

El tribunal sostiene que el procesado asestó a la víctima una cuchillada de forma «inopinada»

Durante la vista, los dos hermanos se ratificaron en el contenido de la denuncia y reconocieron sin lugar a dudas a los dos encausados como los autores de los ataques, cuyo móvil no salió a relucir en ningún momento durante la vista, aunque en medios policiales consultados enmarcan los hechos en el ámbito del tráfico de droga a pequeña escala.

Los acusados, por su parte, negaron toda implicación en la agresión sufrida por los dos hermanos. El presunto autor material de las cuchilladas afirmó que permaneció prácticamente toda la tarde en casa, a excepción de un intervalo a primera hora que estuvo en compañía del otro acusado.

El tribunal no alberga dudas respecto a que la autoría de los hechos es obra de los acusados. Recuerda en este sentido que los hermanos heridos identificaron a los procesados no solo en los instantes posteriores al suceso, sino también en la vista oral. Destaca también la Sala el reconocimiento realizado por el testigo que auxilió a las víctimas.

Letal en potencia

La Audiencia considera que la actuación del inculpado es constitutiva de un delito de asesinato en grado de tentativa, como sostuvo la acusación particular, y no de homicidio. Considera que existió una acción de «potencialidad letal», en la medida en la que «la conducta del agresor de asestar sendas puñaladas en zonas anatómicas vitales, como las que cobijan el corazón y el pulmón, creó un riesgo relevante para la vida de la víctima», que, si bien no se plasmó en el fallecimiento fue gracias a la intervención «rápida y eficaz de los servicios médicos».

Además de las penas privativas de libertad y las cantidades que los encausados han de abonar en concepto de indemnización, la Sala les sentencia a medidas de alejamiento, a la vez que les prohíbe comunicarse por cualquier medio con las víctimas. La sentencia dictada por la Audiencia no es firme y puede se recurrida ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.