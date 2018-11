Condenada una mujer en Donostia por falsificar la firma de su marido en dieciséis talones La acusada, sentenciada a dos años y tres meses, extrajo 15.000 euros de la cuenta común lo que motivo la separación del matrimonio JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 12 noviembre 2018, 07:31

Un juzgado de San Sebastián ha condenado a dos años, tres meses y quince días de prisión a una mujer que falsificó la firma de su marido en dieciséis cheques con los que cobró 15.500 euros. Además, la acusada ha sido sentenciada a abonar una multa de 1.200 euros. Estos hechos motivaron la separación de los esposos.

La resolución, dictada por el magistrado del Juzgado de lo Penal número 5 de Donostia, señala que los hechos tuvieron lugar entre octubre de 2014 y abril del año siguiente. La acusada, según el texto judicial, venía asumiendo en «exclusiva y de forma absolutamente total» la administración del patrimonio familiar desde que en 1987 los esposos contrajeron matrimonio.

La sentencia detalla en su apartado que la acusada, «valiéndose de la confianza que en ella tenía depositada su marido» y «movida por la creencia de que no descubriría su actuación», falsificó «consciente y voluntariamente» la firma de su esposo en dieciséis cheques, cuyos importes sumaban 15.500 euros. La acusada presentó los documentos para el cobro de una cuenta de titularidad común de los cónyuges, en una oficina de Kutxabank.

En la vista, la mujer negó haber firmado los talones, aunque sí admitió haber efectuado las extracciones de la cuenta común. Sostuvo que los cheques los rellenaba ella porque su marido decía que no sabía hacerlo. Señaló que cogieron la dinámica de que unas veces ella dejaba rellenado el cheque y él se lo firmaba a continuación, y en otras ocasiones él lo dejaba firmado y luego ella lo rellenaba. Explicó que solía depositar los documentos bancarios en la mesilla de la habitación para que los firmara. Respecto a los dieciséis talones que son objeto de este proceso, la mujer manifestó si su marido no los había firmado, «él sabrá quién lo ha hecho». En todo caso, explicó que los 15.500 euros extraídos durante dicho período de tiempo fueron destinados a gastos de la casa.

Una paga de 60 euros al mes

El marido, por su parte, declaró que no realizaba extracciones de dinero, ya que no tenía ni cartilla ni tarjeta y que el dinero se lo daba su esposa, en forma de una paga de 60 euros mensuales. Explicó que no firmó los dieciséis cheques cobrados y que no sabe en qué pudieron ser invertidos los 15.000 euros. No obstante, negó que fueran derivados a gastos para la casa, como indicó la esposa, ya que en aquella época no se acometieron obras, afirmó.

El marido relató que supo que «no tenía dinero» un día que decidió pedírselo a su mujer. Aquella respuesta le llevó a la Kutxa, donde los empleados le confirmaron que carecía de fondos y que fue entonces cuando decidió divorciarse. El esposo declaró asimismo que aun cuando era titular de la cuenta, no fue a verla en treinta años, y dijo que actuaba así porque se «fiaba» de su mujer.

El magistrado, tras valorar las testificales y periciales expuestas en la vista oral, incluida una pericial caligráfica, considera que existe una «prueba plena» respecto a que fue la mujer quien firmó los cheques, lo que a su juicio tiene «capacidad para desvirtuar la presunción de inocencia». Por ello, le condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil a dos años, tres meses y un día de prisión así como al pago de una multa de 1.260 euros

No obstante, el juez absuelve a la acusada del delito continuado de apropiación indebida. El magistrado entiende que no ha quedado demostrada la existencia de dicha apropiación de dinero «o que el mismo haya sido destinado a fines distintos al ordinario sostenimiento de las cargas matrimoniales o familiares», indica el magistrado que en este sentido añade que «al fin y al cabo, teniendo en cuenta que no existe prueba alguna del destino al que dicho dinero fue aplicado, su relato acerca de que los 15.500 euros tuvieron por objeto la satisfacción de las necesidades familiares resulta consistente con las cantidades muy semejantes» que fueron siendo retiradas en los últimos diez años atrás.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y en el caso de que el tribunal ratificase la misma, la investigada tendría que ingresar en prisión, al ser la pena superior a dos años. Tras estos hechos, el matrimonio se separó.