Concentraciones en las tres capitales vascas contra la ley taurina que regula la participación infantil

Concentraciones simultáneas llevadas a cabo en las tres capitales vascas han denunciado este domingo la «aberración» que supondría la entrada en vigor de la Propuesta ... de Ley promovida por PNV y PSE-EE para «permitir festejos con animales de menos de 18 meses en presencia de menores de 16 años».

Las concentraciones han tenido lugar a las 13.00 horas frente al Ayuntamiento de San Sebastián, en la Plaza Arriaga de Bilbao y en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, todas ellas bajo el lema «No a la tauromaquia infantil/Umeen tauromakiari ez» y convocadas por 50 entidades animalistas de Euskadi.

«Nos parece una aberración, tanto el que los niños se acostumbren a la violencia y crezcan en empatía con un valor que no queremos, como que se maltraten pequeños animales que están aterrorizados ante el ruido, el hostigamiento de niños que no entienden qué está pasando y que finalmente están adquiriendo ese valor en violencia», ha manifestado Nerea Landa, miembro de Sokamuturra ez, como representante de las asociaciones convocantes en la concentración bilbaína.

Landa ha lamentado que dicha ley «va contra los valores éticos de Euskadi» y considera que «la mayoría de la ciudadanía está en contra de esto». «Va a ser una ley pionera en el Estado en legalizar festejos con animales jóvenes en niños menores de edad», ha expresado.