El concejal de Seguridad de Donostia desmiente a la edil de Igualdad que alertó de violaciones Arrizabalaga habló de agresiones sexuales a chicas que previamente han sido drogadas, pero la Guardia Municipal y la Ertzaintza afirman que no hay denuncias

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Donostia, Martín Ibabe, aseguró ayer que en la Guardia Municipal no se ha presentado ninguna denuncia en los últimos días por presuntos abusos sexuales contra chicas jóvenes que previamente habían sido drogadas. El Departamento vasco de Seguridad también negó ayer que se hubiera presentado una denuncia ante la Ertzaintza por esa razón, aunque sí hay constancia de que dos jóvenes, acompañadas de la madre de una de ellas, acudieron a la comisaría y que trasladaron a los agentes lo que les había sucedido, aunque no interpusieron ninguna denuncia.

De esta manera, desde las dos instituciones se respondía a las declaraciones realizadas por la delegada de Igualdad, Duñike Arrizabalaga, en las que se aseguraba que tenía constancia de al menos seis casos.

Según relató la delegada, dos jóvenes le habían explicado que tras salir de trabajar fueron a un par de locales y que no recordaban nada de lo sucedido después de salir del segundo. «A una de ellas, al llegar a casa, su madre le detectó que no estaba bien. Llevó a las dos chicas a Urgencias. Ellas no se acuerdan de eso ni tampoco de cuando acudieron a la Er-tzaintza», comentó Arrizabalaga, quien también indicó que «me transmitieron que allí se sintieron cuestionadas. Hay que recordar que la burundanga no deja rastro en la sangre y entre sus efectos está que puede parecer que tienen una actitud proactiva a mantener relaciones. Decidieron contactar con la delegación de Igualdad para contar lo que les sucedió. Una de ellas apareció sin ropa interior y les habían robado algunas pertenencias».

Ayer, los portavoces de los grupos municipales se reunieron para tratar el tema y firmaron un escrito en el que se recoge que «ante los recientes testimonios conocidos sobre presuntas agresiones, como consecuencia de la ingesta involuntaria de sustancias desconocidas que incrementan la vulnerabilidad de chicas jóvenes, ya que pierden la consciencia y no recuerdan lo vivido, solicitamos al concejal delegado de Seguridad que la Guardia Municipal investigue los hechos de manera coordinada con la Ertzaintza, poniendo para ello los medios materiales y humanos habituales y los específicos para el esclarecimiento de este tipo de sucesos».