Las comuniones regresan a 'su' mes

Verónica Melo y Pablo Sáenz Domingo, 2 de mayo 2021, 07:54 | Actualizado 09:29h. Comenta Compartir

Mayo es tradicionalmente mes de comuniones, y este año lo volverá a ser después de que el confinamiento de 2020 relegara esta celebración a octubre. Después de tres años de preparación, algunos pequeños de la casa vivieron ayer su gran día en el que, además del sacramento, sienten que superan una etapa de su vida y se van haciendo mayores.

La cuarta ola de la pandemia vuelve a coger de lleno a estas celebraciones familiares que ya el año pasado se vieron obligadas a posponerse a julio y septiembre. En este 2021 pocas parroquias optan por la opción de retrasarlas. «Mantenemos las fechas previstas a lo largo de este mes de mayo, tenemos organizado todo con las medidas de seguridad, y a las familias les parece bien», dice Sara Santamaría, responsable de comuniones en la Iglesia de San Ignacio del barrio de Gros. La misma afirmación repite Fernando Altolagirre, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Legazpi. «El año pasado acabamos celebrando las comuniones en octubre, nuestra intención es mantener las fechas de celebraciones el 23 y 30 de mayo», comenta.

Las parroquias cuentan con la experiencia del año pasado, y las familias no quieren retrasar una celebración de sus hijos ya que nadie les puede asegurar que puedan hacerse de otra manera más adelante. «La gente está con ganas, sobre todo los niños, que llevan mucho tiempo mentalizados de que se hará como se pueda, ahora no estamos en el mejor momento, pero cuándo lo habrá», se pregunta Coro Zatarain, responsable comuniones de la parroquia de Añorga de Donostia.

En esta pequeña parroquia donostiarra venían trabajando con tres grupos de comulgantes, con las últimas restricciones se han reorganizado y han hecho cuatro grupos, uno de ellos ha decidido retrasar la fecha de la comunión a septiembre. «El aforo en la iglesia es muy reducido, al final solo pueden venir 6 personas por familia. En el cómputo de gente en la iglesia estamos familiares, los comulgantes, el grupo de canto, el fotógrafo, el sacerdote y las catequistas. Es lo que podemos hacer. Las familias lo entienden y colaboran», ratifica.

El dato 35% es el aforo autorizado en lugares de culto de Euskadi por la pandemia. Así, cada parroquia debe calcular el número máximo de acompañantes por niño y niña que haga la comunión. Por ejemplo, en Añorga (Donostia) son 6 y en Legazpi, 15.

En San Ignacio ayer hicieron dos turnos de comuniones, «cada comulgante puede traer hasta 14 personas a la ceremonia, pero no creo que cubran el tope porque el confinamiento perimetral también nos afecta», explica Santamaría. Aquí esperan que las siguientes citas puedan gozar de mayor normalidad. «Tenemos otros dos grupos a finales de mayo y otros a primeros de junio. Para entonces creemos que la situación estará mejor porque da mucha pena que no puedan venir abuelos o tíos porque viven en otra localidad, por muy cerca que esté». La colaboración entre familias está a la orden del día. En Legazpi el tope está en 15 invitados, «se reparten las plazas si no cubren su aforo particular. Aquí las comuniones serán a finales de mes y esperamos que la vacunación avance mucho para entonces», afirma Altolagirre.

En octubre

La otra opción se da en la parroquia de Aretxabaleta, que desde el comienzo del curso decidieron que las comuniones volverían a ser en octubre. «Muchos de los parientes son de fuera del municipio, las celebraciones aquí son más 'serenas' y las familias suelen celebrar en el mismo pueblo. Tenemos las sociedades gastronómicas cerradas y muchas familias hacen la comida ahí, y tampoco hay muchos restaurantes donde organizar un banquete. Les dijimos de esperar y todos estaban conformes, para octubre ya estaremos todos vacunados», confía Andoni Illarramendi, el párroco del municipio.

Otra cuestión es la del convite. Este fin de semana las celebraciones se han debido ajustar al número de comensales por mesa, grupos de no más de cuatro, y a los horarios de los establecimientos hosteleros si no contaban con terraza, la comida de 13.00 a 16.30 horas. En el interior los invitados están repartidos por el comedor en mesas separadas. «A esto súmale el confinamiento perimetral, la comunión de un nieto no es razón suficiente para que la Ertzaintza deje cruzar la muga de tu municipio», lamenta Zatarain.

Si las restricciones en vigor mantienen el oficio similar a otro años, «todo lo que rodea a la misa se ha calmado», dice Zatarain, «antes se oía de familias que contrataban hasta baile». También parece que la ansiedad por los regalos está algo más contenida, «ya no oímos el 'me voy a Eurodisney'». El ingenio también se agudiza para conseguir vivir esta cita importante, y «algunas familias han optado por celebrar el sábado con los allegados del padre y el domingo con los de la madre», comenta.

Donde se nota la normalidad es en las tiendas de trajes de comunión. En Casa Rodríguez esta semana han ido ultimando los detalles para que no falte nada, y además de los vestidos y trajes de marinero, las mascarillas forman parte de los imprescindibles. «Hemos vendido a cientos, no tanto para chicos, las de las niñas van a juego con el vestido, con puntillas, lazos...», cuenta Mari Jose Rodríguez. Ven a la clientela tranquila, algunos con problemas puntuales que genera el Covid. «Tenemos una familia que la niña que comulga sale del confinamiento el día de su comunión pero su hermana dio positivo más tarde así que siguen sin poder salir y han tenido que retrasar la celebración». Este año ofrecen además un nuevo servicio de cara a septiembre. «Hay muchas familias que se han planteado hacer una doble celebración, la que puedan ahora y otra especial, de fiesta, en septiembre porque confían en que estemos mucho mejor así que traerán los trajes y se los pondremos a punto para ese día», relata.

«La misa ha sido más sobria con el aforo limitado, pero hemos disfrutado del día» Vestida de blanco y compañada de su familia, Maddi Pueyo recibió ayer su primera comunión en la parroquia de San Ignacio, en el barrio donostiarra de Gros. Entre fotos familiares y algún que otro regalo, la pequeña donostiarra aseguró estar «disfrutando del día». Su aita, Josu Pueyo, apuntó, sin que la txiki se enterase, que «aún quedan más sorpresas para Maddi». Es un día especial y la ocasión requiere de estos pequeños detalles, por otra parte habituales. Con un regalo -aún sin abrir- entre sus manos, Maddi reconoció, con cierta picardía, adivinar qué se escondía bajo el colorido envoltorio: «Es una tabla de skate». Su aita se rio ante la acertada intuición de su hija. «Estamos viviendo el día con mucha ilusión, aunque la misa ha sido más sobria que otras veces por el aforo», explicó. Con un presencia de 150 personas en la parroquia de San Ignacio, cada familia solo pudo invitar a 14 familiares a la celebración del segundo sacramento católico. A comer, los de casa «Vamos a ir los cuatro convivientes de casa a un restaurante a comer para celebrar el día. Hay mucha familia pero no podemos hacer nada, ni abrazos, ni besos ni comer todos juntos. A la misa han venido solo los permitidos», lamentó Pueyo, quien apuntó con cierta pena que «ni a tomar algo en las terrazas de los bares podemos ir. El día no acompaña», señaló justo cuando comenzaba a llover en la Plaza de Cataluña.