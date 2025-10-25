Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Compañero de cárcel de Carcaño y Tony King, amigo de Bretón... así es 'Ximo', el asesino en serie que vive en Gipuzkoa

La Ertzaintza ha extremado la vigilancia sobre este individuo, calificado en su día como un psicópata integrado

A. de las Heras

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:07

La Ertzaintza ha extremado la vigilancia sobre Joaquín Ferrándiz Ventura, 'Ximo', conocido como 'el asesino del círculo', calificado en su día como un psicópata integrado ... y del que se está grabando una serie de true crime para la plataforma Netflix. Durante su larga estancia en prisión, donde permaneció 25 años encerrado, 'Ximo' se caracterizó por un comportamiento «estable y colaborativo». Llegó a compartir patio con los criminales más sanguinarios y mediáticos de los últimos años, como Miguel Carcaño, Tony King, y entabló una estrecha amistad con José Bretón, que mató a sus dos hijos pequeños en un caso de violencia vicaria. Ahora, ya en libertad, reside en Euskadi, donde ya tiene una denuncia por violencia de género.

