Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida
Laura González
BARAKALDO.
Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00
Garbanzos con gorgojos, unos pequeños insectos, es lo que se sirvió por error en el menú a varios escolares del colegio El Regato, un centro ... concertado de Barakaldo. Este hecho sucedió el 16 de septiembre, y ha vuelto a poner el foco sobre la empresa Serunion, adjudicataria del servicio desde el pasado curso, a la que el Gobierno Vasco ya rescindió a principios de 2024, por incidentes similares, los contratos que había firmado en varios colegios públicos.
La dirección del centro admitió a este periódico que este primer plato con «elementos extraños», que según reza en el menú colgado en su web debía de contener también patatas y calabaza, se sirvió en la primera tanda de niños, afectando a unos 150, del ciclo de Infantil. «Al servir una de las bandejas, y cuando el personal encargado se dio cuenta, inmediatamente nos lo anunciaron y se siguió el protocolo, cambiando al menú de emergencia», explica la directora, Mónica Gutiérrez, en alusión a los platos que deben de tener preparados los centros con cocina propia, para abordar imprevistos.
El centro deja claro que los gorgojos no suponen «riesgo para la salud», y se envió una muestra del plato a un laboratorio.
