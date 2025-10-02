Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos comiendo en el comedor de un colegio

Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida

Laura González

BARAKALDO.

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Garbanzos con gorgojos, unos pequeños insectos, es lo que se sirvió por error en el menú a varios escolares del colegio El Regato, un centro ... concertado de Barakaldo. Este hecho sucedió el 16 de septiembre, y ha vuelto a poner el foco sobre la empresa Serunion, adjudicataria del servicio desde el pasado curso, a la que el Gobierno Vasco ya rescindió a principios de 2024, por incidentes similares, los contratos que había firmado en varios colegios públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
  10. 10

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida

Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida