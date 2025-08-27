La cola del huracán Erin golpea la costa vasca

Los restos del huracán Erin, que amenazó la semana pasada la costa este de Estados Unidos con vientos de 150 kilómetros hora, se dejaron ... notar ayer en la costa guipuzcoana convertidos ahora en una borrasca profunda. El aviso amarillo por impacto de olas en costa se concretó en imágenes espectaculares en la pleamar, a eso de las 19.30 horas, en lugares expuestos como el Paseo Nuevo donostiarra. De hecho, las previsiones de Euskalmet sobre mar de fondo llevaron ayer al Ayuntamiento de San Sebastián a adoptar algunas medidas como cerrar al público la isla de Santa Clara o retirar los dos gabarrones para bañistas ubicados en la bahía de La Concha. Además, el Paseo Nuevo se cerró al tráfico de vehículos entre las 17.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con el momento de mayor riesgo.

La cola del huracán Erin que llegó ayer a Euskadi dejó olas de entre 2,5 y 3 metros de altura significante. Las zonas costeras estuvieron toda la jornada bajo aviso amarillo, para navegación entre el mediodía y las doce de la noche y por impacto en la costa entre las siete y las ocho de la tarde. Para hoy, el aviso amarillo se circunscribe a la navegación en las dos primeras millas de costa, según Euskalmet. El aviso incluye también riesgo para la navegación en las dos primeras millas hasta la medianoche.

La borrasca en la que se ha convertido la cola del huracán Erin traerá también un empeoramiento del tiempo desde hoy, cuando se esperan chubascos esporádicos que se mantendrán al menos hasta el viernes. Para el sábado se espera una mejoría del tiempo, aunque es probable que a partir del domingo haya que recuperar los paraguas.

Según las previsiones de Euskalmet, hoy aumentará la inestabilidad y las temperaturas seguirán bajando. Lloverá un poco, sobre todo por la tarde-noche, cuando se puede dar también alguna tormenta. Las máximas no llegarán a los 24° en muchas zonas de Gipuzkoa. Mañana el tiempo seguirá siendo fresco y durante la primera mitad del día abundarán las nubes y lloverá, aunque por la tarde se podrían abrir algunos claros.