La cola del huracán Erin golpea la costa vasca
Gipuzkoa registra olas de hasta 3 metros de altura significante y la borrasca traerá lluvias al territorio los tres próximos días
M. V.
San Sebastián
Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00
Los restos del huracán Erin, que amenazó la semana pasada la costa este de Estados Unidos con vientos de 150 kilómetros hora, se dejaron ... notar ayer en la costa guipuzcoana convertidos ahora en una borrasca profunda. El aviso amarillo por impacto de olas en costa se concretó en imágenes espectaculares en la pleamar, a eso de las 19.30 horas, en lugares expuestos como el Paseo Nuevo donostiarra. De hecho, las previsiones de Euskalmet sobre mar de fondo llevaron ayer al Ayuntamiento de San Sebastián a adoptar algunas medidas como cerrar al público la isla de Santa Clara o retirar los dos gabarrones para bañistas ubicados en la bahía de La Concha. Además, el Paseo Nuevo se cerró al tráfico de vehículos entre las 17.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con el momento de mayor riesgo.
La cola del huracán Erin que llegó ayer a Euskadi dejó olas de entre 2,5 y 3 metros de altura significante. Las zonas costeras estuvieron toda la jornada bajo aviso amarillo, para navegación entre el mediodía y las doce de la noche y por impacto en la costa entre las siete y las ocho de la tarde. Para hoy, el aviso amarillo se circunscribe a la navegación en las dos primeras millas de costa, según Euskalmet. El aviso incluye también riesgo para la navegación en las dos primeras millas hasta la medianoche.
La borrasca en la que se ha convertido la cola del huracán Erin traerá también un empeoramiento del tiempo desde hoy, cuando se esperan chubascos esporádicos que se mantendrán al menos hasta el viernes. Para el sábado se espera una mejoría del tiempo, aunque es probable que a partir del domingo haya que recuperar los paraguas.
Según las previsiones de Euskalmet, hoy aumentará la inestabilidad y las temperaturas seguirán bajando. Lloverá un poco, sobre todo por la tarde-noche, cuando se puede dar también alguna tormenta. Las máximas no llegarán a los 24° en muchas zonas de Gipuzkoa. Mañana el tiempo seguirá siendo fresco y durante la primera mitad del día abundarán las nubes y lloverá, aunque por la tarde se podrían abrir algunos claros.
Alerta en el litoral francés desde Bretaña hasta Aquitania
Jon Garay. La costa francesa, desde Bretaña hasta Aquitania, se encuentra desde ayer y durante todo el día de hoy en alerta por olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura. Según precisaba ayer Météo France, «se generará un oleaje enérgico con olas de 4 a 5 metros en las orillas del Atlántico y en la entrada del canal de la Mancha, con una subida del nivel del mar que podría provocar sumersiones locales, especialmente durante la pleamar, es decir, por la mañana en Bretaña y por la tarde en Aquitania». Las autoridades galas advirtieron del riesgo de que los bañistas minusvaloraran el peligro al combinarse este fuerte oleaje con el buen tiempo imperante. En el País Vasco, Euskalmet activó para ayer y hoy el aviso amarillo por olas de hasta 2,5 metros, una situación «que probablemente se prolongue a los días 28 y 29», explica Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación. La causa de esta alerta -y del cambio de tiempo que viene aparejado- es lo que los meteorólogos llaman 'oleaje ciclónico' y hay que buscarla a 2.000 kilómetros al noroeste de Gran Bretaña, donde se encuentran ubicados ahora los restos del huracán Erin.
