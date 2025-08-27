Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un nutrido grupo de personas se protege del fuerte oleaje ayer en el Paseo Nuevo donostiarra.

Un nutrido grupo de personas se protege del fuerte oleaje ayer en el Paseo Nuevo donostiarra. GORKA ESTRADA

La cola del huracán Erin golpea la costa vasca

Gipuzkoa registra olas de hasta 3 metros de altura significante y la borrasca traerá lluvias al territorio los tres próximos días

M. V.

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

Los restos del huracán Erin, que amenazó la semana pasada la costa este de Estados Unidos con vientos de 150 kilómetros hora, se dejaron ... notar ayer en la costa guipuzcoana convertidos ahora en una borrasca profunda. El aviso amarillo por impacto de olas en costa se concretó en imágenes espectaculares en la pleamar, a eso de las 19.30 horas, en lugares expuestos como el Paseo Nuevo donostiarra. De hecho, las previsiones de Euskalmet sobre mar de fondo llevaron ayer al Ayuntamiento de San Sebastián a adoptar algunas medidas como cerrar al público la isla de Santa Clara o retirar los dos gabarrones para bañistas ubicados en la bahía de La Concha. Además, el Paseo Nuevo se cerró al tráfico de vehículos entre las 17.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con el momento de mayor riesgo.

