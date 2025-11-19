Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados» El incremento del precio de los huevos -que ha sufrido una subida interanual del 22,5%- en plena gripe aviar lleva al Adamo y al Zabaleta a plantearse una revisión de precios

Parecen de oro, pero no lo son. Los huevos, ese alimento básico y tan presente en la cocina diaria, se están convirtiendo en un producto cada vez más caro. El kilo en origen -en el que no se tiene en cuenta otros costes como el de distribución o transporte- supera ya los tres euros, más de 70 céntimos por encima de lo que costaba hace un año. El encarecimiento obliga tanto a consumidores como a obradores a ajustar sus cuentas en un momento especialmente delicado a las puertas de la Navidad y marcado por la amenaza de la gripe aviar.

«Es una locura cómo ha subido el precio». «Estamos asustados con la amenaza de la alerta sanitaria y cómo nos está afectando y qué pasará en los próximos meses», explican David Carrillo y Jon Zabaleta, responsables de dos de los obradores más populares de tortilla de patata en San Sebastián, Adamo y La Tortilla del Zabaleta. Ambos, que usan miles de huevos camperos a la semana, ven cómo sus márgenes cada día se estrechan más.

Carrillo reconoce que, por ahora, el suministro está garantizado gracias a un proveedor estable, aunque el precio ha subido. «Nos ha aumentado cincuenta céntimos la docena», aclara. En su negocio, las cifras de consumo en las que se mueven asustan del consumo: emplean unos siete huevos por cada kilo de patata y cocinan entre 250 y 280 tortillas al día. Solo en huevos destinan, según sus cifras, alrededor de 18.000 semanales. El precio de una tortilla entera oscila entre 18 y 20 euros, en función de si se sirve en dos mitades o no. Y la media, 11 euros.

Cómo leer el código impreso en los huevos La numeración informa sobre cómo se ha criado la gallina, la provincia y la localidad de la granja 1ES20050375 Granja Municipio País de origen Provincia 20: Gipuzkoa Modo de cría 1: gallinas camperas 2: gallinas criadas en suelo 3: gallinas criadas en jaula

Los datos del IPC confirman la tendencia alcista de los huevos. Así, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, han sido el alimento que más ha subido en España, con un incremento del 22,5%. Desde marzo, las subidas interanuales superan el 10% de forma ininterrumpida y en octubre se encarecieron un 5,1% respecto al mes anterior.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya alertó hace unos días de aumentos acumulados que, en algunos tamaños y origen, alcanzan el 137% desde 2021. Y es que según el informe, la subida varía según la tipología: los huevos más económicos han aumentado hasta un euro por docena, los camperos unos 73 céntimos y los ecológicos cerca de 48 céntimos. Según los datos que ofrece el Ministerio de Agricultura que monitoriza los precios en origen semanalmente en apenas dos meses los precios de los huevos han subido entre 0,41 y 0,45 centímos.

Pese a ello, el Adamo va a intentar no trasladarlo aún al precio final del pintxo, aunque reconocen que todo dependerá de la evolución sanitaria. «Estamos expectantes. Veremos cómo va la gripe aviar y, en función de eso, tomaremos una decisión», valora. Como ha comprobado DV, algunos negocios hosteleros ya están incrementando algunos céntimos el precio del pintxo de tortilla, uno de los clásicos en la barra de cualquier bar.

En la cocina de La Tortilla del Zabaleta ocurre algo similar. «Estamos pagando casi cinco euros la docena de camperos», apunta Jon Zabaleta. «Es una barbaridad. A veces ocurre que los precios suben, bajan y luego se estabilizan. Pasó con el aceite de girasol. Ahora está ocurriendo con el huevo. Si sigue así, en enero tendremos que actualizar precios de la tortilla porque, además, la patata también se ha encarecido en los últimos meses», apunta.

Bar Adamo 18.000 Huevos a la semana 250 Tortillas al día Pagan 3,80 euros la docena Bar Zabaleta 1.050 Huevos diarios 150 Tortillas al día Pagan casi 5 euros la docena

Para mantener la calidad habitual que les caracteriza calculan que el incremento tendría que ser de entre uno y dos euros por tortilla. Teniendo en cuenta que cada tortilla entera grande tiene un coste de 19 euros. Entre el bar y los puntos de venta a los que suministran, utilizan una media de 1.050 huevos diarios y elaboran unas 150 tortillas. «Siempre se ha pensado que hacer una tortilla es barato pero lleva tiempo y eso también se paga», añade.

¿Por qué se ha disparado tanto el precio? Detrás de esta subida hay una mezcla de mayor demanda, costes disparados y un sector sometido a cambios regulatorios, rematado por el avance de la gripe aviar, que está mermando la oferta en todo el país. De hecho los confinamiento y los sacrificios que se hicieron en Estados Unidos hace unos meses redujeron la oferta y dispararon los precios hasta el punto de que el huevo llegó a costar un dólar por unidad. También algunas voces apuntan a que están de moda por sus múltiples beneficios y por tanto ha aumentado el consumo a un ritmo superior a la oferta. De hecho, si nos fijamos en la evolución de los kilos consumidos en España, vemos que en 2024, se batió un récord, ya que se comieron 420 millones de kilos, lo que equivale a 142 huevos al año por persona. Este año, según los datos actualizados hasta julio, ya se han alcanzado los 9,13 kilos por persona lo que equivaldría a 152 huevos en seis meses.

