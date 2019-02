Un coche sin frenos cae sobre un pesquero Lunes, 11 febrero 2019, 07:55

Un vehículo estacionado en el puerto de Getaria que al parecer no tenía puesto el freno de mano cayó ayer sobre el pesquero Pedro José Berria que estaba fondeado en el muelle. En el interior del vehículo no viajaba nadie y el barco no sufrió daños importantes.